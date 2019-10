L'inversor interessat en Quesería Menorquina condiciona la seva entrada a una rebaixa salarial

Publicado 17/10/2019 14:32:38 CET

MENORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grup inversor interessat en Quesería Menorquina condiciona la seva entrada a una rebaixa salarial dels prop de 160 treballadors, segons ha explicat a Europa Press la presidenta del comitè d'empresa, Margot Sastre.

La direcció de la fàbrica menorquina ha alertat als treballadors que si no accepten l'entrada d'aquest nou inversor, del que desconeixen el nom i només saben que no pertany al sector agroalimentari, es veuran obligats a comunicar als administradors concursals la liquidació de l'empresa al no poder seguir endavant amb la seva gestió.

Els treballadors, durant una assemblea mantinguda recentment, van acordar per unanimitat no acceptar de moment l'entrada d'aquest inversor al no satisfer les noves condicions laborals que plantegen.

Per la seva banda, la direcció de l'empresa ha posat com a termini fins a aquest divendres perquè els treballadors canviïn d'idea. "Diuen que si no acceptem el grup inversor desistirà i hauran de portar l'empresa a liquidació, la qual cosa veiem com una amenaça que no acceptem de cap manera", ha manifestat Sastre.

Precisament demà divendres a partir de les 11.00 hores tindrà lloc una reunió entre els representants de l'empresa i dels treballadors per tractar d'apropar postures.