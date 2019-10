Liquid Media descarta prorrogar fins al 2021 el contracte d'informatius d'IB3

Publicado 21/10/2019 19:01:17 CET

Liquid Media SLU ha comunicat a l'ens públic de radiotelevisió de Balears (IB3) la seva intenció de no prorrogar fins al 2021 el contracte d'informatius, que venç el febrer de 2020, per la qual cosa s'haurà de licitar un nou contracte.

Segons han confirmat a Europa Press fonts d'IB3, Liquid va anunciar divendres passat la seva negativa a ampliar per segona vegada el contracte, que es va signar en 2017 per dos anys i que contemplava fins a dues pròrrogues d'un any.

El contracte inclou els informatius de ràdio i televisió, els butlletins horaris, les desconnexions de Pitiüses i Menorca i els programes 'Zoom', 'Illes i Pobles' i 'Meteo', així com la web d'IB3 Notícies.

D'aquesta manera, l'ens públic haurà de licitar un nou contracte que hauria d'adjudicar-se a principis de 2020, per tal que el nou adjudicatari entri al març. Les fonts consultades consideren probable que la mateixa Liquid Media torni a optar al concurs. En qualsevol cas, el servei no serà interromput a cap moment.

Els nous plecs contemplaran la subrogació del personal i també recolliran formalment l'increment en les nòmines vinculat a l'IPC que els treballadors havien pactat amb l'anterior adjudicatària, Central Broadcaster Media (CBM), al que Liquid Media es veia obligat tot i que no estava contemplat inicialment en la càrrega econòmica del contracte. Aquest assumpte va ser una de les reivindicacions d'una vaga de treballadors a principis de 2019.