L'IVA de les factures impagades de Thomas Cook pot suposar uns 10 milions per a les empreses de Balears

Actualizado 4/10/2019 12:12:55 CET

Jornada tècnica sobre la fallida de Thomas Cook a la Cambra de comerç de Mallorca - EUROPA PRESS

Price Waterhouse Cooper ha estat designat administrador concursal In Destination Incoming SLU, de Palma

PALMA DE MALLORCA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Els impagaments de Thomas Cook a empreses de Balears podrien suposar uns 10 milions d'euros d'IVA, que els empresaris hauran d'ingressar a Hisenda malgrat no haver cobrat les factures, segons les estimacions del bufet d'advocats Font Mora Sainz de Baranda, que ha iniciat les gestions amb els administradors concursals dirigides a comunicar els crèdits que tenen els clients de la seva firma amb el turoperador.

Segons les dades que han proporcionat aquests experts en una jornada tècnica organitzada per la Cambra de comerç de Mallorca, a Balears hi ha 13 de les 27 societats afectades per la declaració d'insolvència a Espanya. D'elles, una -In Destination Incoming SLU, de Palma- ha declarat concurs, i ha estat designat com a administrador concursal Price Waterhouse Cooper.