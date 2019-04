La llista del PP al Parlament incorpora a Marga Durán com a número 2 i es fixa "recuperar les institucions"

Publicado 13/4/2019 14:35:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Parlament, Biel Company, ha presentat aquest dissabte la candidatura dels 'populars' a la Càmera autonòmica de cara als comicis electorals del 26 de maig en la qual l'actual portaveu del PP a l'Ajuntament de Palma, Margalida Durán, serà la número 2 de la llista.

En declaracions als mitjans durant la presentació, que ha tingut lloc al Castell de Bellver, Company ha assegurat que l'objectiu de la candidatura és "recuperar les institucions" a través d'una candidatura que, segons ha sostingut, fusiona "experiència i joventut". "Estem en la reconquesta, sabem que ho podem fer", ha expressat Company, qui ha apuntat que les enquestes mostren un "gir cap al centre-dreta".

"Volem tornar a conquistar les institucions i per això estem avui aquí, al Castell de Bellver, hem triat aquest escenari per a la reconquesta en positiu de les institucions i per posar-nos al servei de la gent", ha manifestat Company, qui ha assegurat que el PP "resoldrà els problemes de la gent" en matèria d'habitatge, sanitat i serveis socials.

"Amb aquesta llista volem mirar cap a dins del partit, en aquests moments més que mai, però també amb referències de fora que es visualitzen en els nombres 4 i 8: María Antonia García, que procedeix del món educatiu i turístic, i la metgessa Bel Borràs", ha destacat Company, qui ha assegurat que la candidatura "recupera la il·lusió" i "farà que torni a sortir el Sol" a Balears i Espanya.

LLISTES

La llista del PP al Parlament per Mallorca la completen Toni Fuster, Maria Antònia García, Sebastià Sagreras, Núria Riera, Miquel Vidal, Isael Esborres, Javier Bonet, Isabel Cabrer, Jaume Bauzá, Antònia Perelló, Antonio Vera, Margalida Vicens, Antonio Gómez, Rosa Mª Tarrago, Juan Cristóbal Jaume, Esperanza Crespí, Rubèn Quesada, Teresa Martorell, Juan Caimari, Maria Isabel Soteras, Carlos Darder, Maria Antònia Binimelis, Juan José Lemm, Elvira Garcia, Sebastián González, Margalida Lladó, Julià Mir, Rosa Maria Llobeta, Joan Carralero, Antònia Barris i Gregorio Jaume.

Per la seva banda, les llistes del PP a la Càmera autonòmica per Menorca les lidera Mª Salomé Cabrera seguida de Juan Manuel Lafuente, Mª Asunción Pons, José Luis Camps, Mª Misericòrdia Sugrañes, Daniel Mercadal, Antònia Cantallops, Ramón Verdú, Alicia Martín, Mateo Francisco Ainsa, Mª Auxiliadora Pons, Cristòbal Coll i Maria Teresa Torrent.

Finalment, les llistes del PP al Parlament per Eivissa les lidera Antonio Costa seguit de Virginia Marí, Mariano Juan, Tania Marí, Vicent Marí, Josefa Costa, Alex Minchioti, Mª José Ribas, Andreu Roig, Sandra Ferrer, Vicente Javier Hortes i Mª Virtudes Marí.