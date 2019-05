Lloseta tindrà el 2021 la major planta de generació d'hidrogen de la Unió Europea

Publicado 7/5/2019 14:01:49 CET

Autoritats del Ministeri d'Indústria i del Govern presenten el projecte 'Power to green hydrogen Mallorca'

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

La fàbrica de Cemex a Lloseta es convertirà en una planta de producció i distribució d'hidrogen el 2021, una iniciativa "pionera en la Unió Europea" que servirà per "començar a descarbonitzar l'economia" i "lluitar contra el canvi climàtic", segons han explicat aquest dimarts diferents autoritats del Ministeri d'Indústria i del Govern balear en la presentació del projecte 'Power to green hydrogen Mallorca'.

Les empreses Acciona, Enagás, Redexis i Cemex invertiran 50 milions d'euros en aquest projecte, que permetrà, entre altres coses, subministrar hidrogen a plantes hoteleres, polígons, 'rent a cars' de l'aeroport i, especialment, als autobusos que ha cedit l'EMT i que passarien a ser "100 per lliure d'emissions" gràcies a l'emissió únicament vapor d'aigua pels seus tubs de fuita.

La presentació de 'Power to green hydrogen Mallorca' ha comptat amb la participació de la presidenta del Govern, Francina Armengol; el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela; el secretari general d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa del Govern central, Raúl Blanco; i el representant de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), Santiago González.

Així mateix, han intervingut, per part dels quatre socis privats, el conseller de Cemex Espanya Ángel Galán; la directora d'Innovació d'Acciona Energia, Belén Linares; el director de Transformació d'Enagás, Antón Martínez, i el director de Diversificació de Negoci de Redexis, Miguel Mayrata.

Entre tots han detallat que 'Power to green hydrogen Mallorca' serà "una realitat el 2021" i que, a més de proveir d'energia no contaminant a vehicles de mobilitat sostenible de flotes públiques i privades, servirà també les plantes hoteleres de les badies d'Alcúdia i Pollença, i al polígon industrial d'Inca.

EL TANCAMENT DE LA FÀBRICA DE CIMENT, "UNA CRISI CONVERTIDA EN OPORTUNITAT"

Armengol ha ressaltat que es tracta de "la major hidrogenera d'Europa" i que aquesta iniciativa és una prova que "les crisis es poden convertir en oportunitats", en referència al recent tancament de la fàbrica de ciment de Cemex, que passarà ara a ser la base d'aquest nou pla.

Concretament, la inversió de les quatre empreses energètiques permetrà una generació de fins a deu megavats de producció, "segons necessitats", i, una vegada que la planta estigui operativa, serà "capaç d'evitar la producció diària de fins a 16.000 tones anuals de CO2 o, en equivalència, salvar 3.300 exemplars d'alzina balear", han exposat des de l'Executiu autonòmic.

Així, segons el conseller de Cemex Ángel Galán, la seva empresa és "culpable que el projecte estigui avui presentant-se" i que, "impulsant la reindustrialització d'aquesta zona i mantenint la seva aposta per la creació de riquesa", manté el seu "compromís amb Mallorca i amb Lloseta".

'Power to green hydrogen Mallorca' ha estat possible, segons ha assegurat Blanco, gràcies a la mesa de treball que es va crear després de la comunicació del tancament de la planta a finals d'octubre de 2018 i que es va proposar "garantir les capacitats industrials i laborals a Lloseta" i "situar Mallorca en primera línia de producció i distribució d'hidrogen".

Per la seva banda, Negueruela ha ressaltat que la producció serà "neta i verda" gràcies a l'ús d'energia fotovoltaica, així com també ha considerat que la col·laboració público-privada "té sentit per a aquest tipus d'iniciatives", ja que "totes les empreses aporten la seva especialització per fer un projecte de llarg recorregut".

D'altra banda, l'aposta compta amb la "implicació directa" de l'IDAE, entitat pública adscrita al Ministeri per a la Transició Ecològica, el representant de la qual Santiago González ha apuntat que el projecte "generarà una base de dades de coneixement" per dissenyar un nou marc regulatori a Espanya.

A la presentació han assistit també regidors de l'Ajuntament de Palma, els alcaldes d'Inca i Lloseta, Virgili Moreno i Chema Muñoz, a més de representants de Toyota i Hyundai.