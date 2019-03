Un local de Sant Antoni acumula 93 denúncies per incomplir ordenances municipals

Publicado 20/3/2019 17:29:43 CET

EIVISSA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

Un local del carrer Bartomeu Vicent Ramon, a Sant Antoni (Eivissa), acumula 93 denúncies que suposen sancions per 247.000 euros. A més, un altre establiment del carrer Vara de Rei suma 198.276 euros en sancions, segons ha confirmat l'Ajuntament, que ha detallat que les multes són per incompliments de les ordenances municipals.

Segons han detallat des del Consistori, des de 2017 han interposat un total de 345 denúncies per incompliments de les ordenances municipals a la Zona de Protecció Acústica Especial.

En aquesta zona han estat denunciats 20 establiments diferents contra els quals es tramiten sancions que ascendeixen a 746.913 euros.

A més, s'ha determinat el tancament d'alguns dels locals sancionats durant diferents períodes. En total, els infractors hauran de romandre sense activitat durant 85 dies.

Els sancionats han complert ja 39 dies de tancament; altres 46 dies de tancament estan pendents d'execució per trobar-se encara el procediment en tràmit o per haver estat recorregut mitjançant contenciós.

La major part de les denúncies es concentren en set establiments, cinc dels quals estan situats en el carrer Santa Agnès. Pel que fa a sancions, al carrer Sant Agnès hi ha negocis que sumen 96.732 i 75.425 euros.

La major part de les denúncies interposades per la Policia Local corresponen a infraccions de les ordenances municipals per dur a terme activitat de publicitat dinàmica sense autorització o per romandre amb les portes obertes permetent que el so dels locals surti al carrer.

D'altra banda, l'Agència Tributària de Balears està gestionant altres 629.584 euros corresponents a sancions fermes impagades per incompliment de les ordenances municipals. Està previst que el cobrament mitjançant embargament d'aquestes sancions no abonades en període voluntari es dugui a terme de forma immediata.