L'OCB convoca una Diada per la Llengua, la cultura i els drets civils en un moment de "excepcionalitat democràtica"

El president de l'Obra Cultural Balear (OCB), Josep de Luis, ha presentat aquest dimecres una 'Diada' "reivindicativa i transversal" per la llengua catalana, la cultura i els drets civils que tindrà lloc el proper 4 de maig a la Plaça Major de Palma en un moment, ha dit, d'"excepcionalitat democràtica" no només per a Catalunya, sinó "per a tots els territoris" ja que, ha considerat, a "la rebaixa de la qualitat democràtica" en el conjunt de l'Estat.

Així s'ha expressat De Luis en una roda de premsa en la qual també ha donat a conèixer un document amb "reflexions i propostes" de cara al cicle electoral en el qual, entre altres qüestions, demanen el reconeixement de la "pluralitat nacional i lingüística" de l'Estat, l'excarceració dels "presos polítics" i la "plena reciprocitat" dels mitjans públics IB3, A Punt i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

"Vivim un moment d'excepcionalitat no només a Catalunya sinó a la resta de l'Estat a causa de la rebaixa dels estàndards democràtics en tot el territori, i la situació ens interpel·la a tots a tenir una reacció democràtica i participar en els cicles electorals en defensa dels valors democràtics", ha manifestat De Luis, qui ha posat l'accent que el "problema territorial" de l'Estat pivota en el "no reconeixement" de la pluralitat lingüística i cultural de l'Estat.

"LA LLENGUA COM A ELEMENT DE COHESIÓ SOCIAL"

En aquest sentit, l'OCB ha considerat que "en els últims anys" la llengua catalana s'ha convertit en un element de confrontació" quan, segons ha sostingut, "històricament la llengua pròpia d'aquesta terra s'ha concebut com un element de cohesió social i com la porta de benvinguda a tota aquella gent que ha decidit fer d'aquesta terra la seva llar".

Sobre aquest tema, De Luis ha instat a analitzar la "llavor" en la qual germina la confrontació cap a la llengua a més de reiterar que "els missatges d'odi no tenen recorregut". "Són un missatge artificialment instaurat i inflat de forma interessada, perquè al carrer i en el dia a dia no existeix cap conflicte", ha declarat.

En relació al document amb propostes dirigides tant a partits polítics com a la ciutadania de cara als comicis del 28 d'abril i del 26 de maig, l'OCB ha ressaltat el reconeixement del "dret a decidir sobre el seu futur" dels pobles de Balears, el reconeixement europeu de la insularitat de les Illes, la derogació de la 'Llei Mordassa' o l'alliberament dels "líders socials" Jordi Sánchez i Jordi Cruixart "així com de la resta de presos polítics", a més de demanar la volta del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtonyc, entre altres qüestions.

MODEL DE GESTIÓ D'IB3

Respecte a l'àmbit dels mitjans de comunicació, des de l'OCB han sol·licitat la "plena reciprocitat" dels continguts genuïns dels mitjans de comunicació públics a Punt, IB3 i TV3 a "tots els territoris que comparteixen llengua i cultura", en referència als territoris de parla catalana.

Sobre IB3, De Luis s'ha abstingut de fer declaracions en relació a la situació de la plantilla de treballadors i s'ha referit a "l'àmbit d'actuació" de l'OCB. En aquest sentit, ha insistit en la "importància" de dotar a l'ens de radiotelevisió pública de Balears del "pressupost suficient" per a l'assumpció d'objectius, com "la potenciació" de la llengua catalana.

"CRIDA MASSIVA"

A l'acte de presentació també han estat presents les membres de la Junta Directiva de l'OCB, Aina Vidal i Catalina Soler. En aquest sentit, Vidal ha explicat que l'entitat convoca a la ciutadania a una 'diada' "reivindicativa" per reclamar la "llengua, la cultura i els drets civils" que, segons ha detallat, comptarà amb la participació d'actuacions de grups de "cultura popular".

"Serà essencial la participació de tots els assistents per visibilitzar la importància del lema d'aquest any", ha afegit Vidal, en referència al títol de la convocatòria d'aquest any 'Estem aquí per la cultura, la llengua i els drets civils'.

Finalment, De Luis ha fet una "crida massiva" a la participació en la 'diada' i ho ha fet estès a "tota la gent" amb un "mínim de sensibilitat" cap a la llengua, la cultura i les institucions pròpies de Balears. "Fem una crida transversal a tota la ciutadania per fer un acte de força de tota la societat civil", ha resolt De Luis.