L'Oficina Anticorrupció preveu obrir investigacions durant les properes setmanes arran de dues denúncies

Publicado 28/2/2019 18:47:57 CET

La Memòria de l'organisme avisa del "reduït grau d'execució del pressupost", del 31,7%, a causa del retard en engegar l'Oficina

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de Balears preveu obrir, durant les pròximes setmanes, investigacions per dues denúncies rebudes aquest 2018, en apreciar indicis d'irregularitats després d'una primera fase d'examen.

Així consta a la Memòria 2018 de l'Oficina, lliurada aquest dijous al Parlament. En total, l'organisme va rebre durant l'any 14 informacions, de les quals deu es van materialitzar com a denúncia formal, però actualment la majoria es troben en "fase d'anàlisi de versemblança", ja que l'Oficina encara no compta amb personal per tramitar-les.

"No obstant això, és previsible que en les pròximes setmanes, dues d'aquestes denúncies siguin arxivades i altres dues passin a la fase d'investigació per apreciar-se indicis d'irregularitats", s'assenyala al document.

De les 14 informacions rebudes, quatre procedien de persones que es van posar en contacte amb l'Oficina per telèfon, van plantejar diversos casos i després d'aclarir els seus dubtes no van arribar a formalitzar cap denúncia. De les deu restants, sis van ser presentades per particulars -quatre d'elles amb un escrit explicatiu i documentació annexa-, tres procedeixen de funcionaris i una d'un grup polític.

Quant a les institucions denunciades, en quatre casos eren ajuntaments, dos afecten Consells Insulars, una afecta el Govern, una altra a empreses i entitats privades -en les seves relacions amb el sector públic- i dos a altres organismes públics.

A més, per iniciativa pròpia, en dues ocasions l'Oficina ha practicat requeriments d'obtenció d'informació, en procediments que després han quedat arxivats per no apreciar-se irregularitats.

Quant a les matèries, cinc casos estan relacionats amb irregularitats en la funció pública; quatre amb urbanisme; dos per conflictes d'interessos; i una tracta irregularitats en la contractació pública.

REDUÏDA EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

A la Memòria també es detalla l'activitat de l'Oficina al llarg de l'any i s'adverteix del baix grau d'execució del seu pressupost, que assoleix només el 31,78 per cent.

El document aportat al Parlament atribueix això al "significatiu retard de l'inici de l'activitat" del mateix organisme, "que no ha tingut aprovat el seu reglament de funcionament i règim interior fins al 14 de desembre i, per tant, no ha pogut comptar amb personal durant l'exercici".

Del mig milió d'euros de transferències que l'Oficina va rebre de l'import pressupostat, s'han gastat 158.936 euros i ha quedat un romanent de crèdit de 341.063 euros.

Durant 2018, l'Oficina ha subscrit 14 contractes, dels quals set han estat per contractar serveis i subministraments per a l'entorn tecnològic de l'entitat i el desenvolupament de la web i la seu electrònica; tres han estat per comprar material informàtic i de reprografia i contractar el servei de telefonia; altres tres per a la gestió de nòmines i comptabilitat; i un per a contractar una eina d'investigació mercantil.

DIFICULTATS PER ESTABLIR UNA SEU FÍSICA

La Memòria també relata les dificultats de l'organisme per establir la seva seu, que es va situar de forma provisional dins del Parlament. No obstant això, s'estan cercant altres llocs amb l'objectiu de mantenir els principis de neutralitat i confidencialitat recollits en la Llei que creava l'Oficina.

Malgrat els contactes amb diferents administracions, "en tots els casos es va rebre resposta negativa a l'habilitació d'un espai suficient per albergar la seu de l'Oficina", i per aquest motiu s'han elaborat plecs per licitar un contracte de lloguer. Malgrat això, no s'ha dut a terme la licitació per qüestions tècniques, a causa que l'Oficina no té una mesa de contractació -de la qual tampoc pot disposar per no tenir personal-.

L'Oficina va sol·licitar col·laboració al Parlament per constituir una mesa de contractació a través d'un conveni, però no ha rebut resposta. Finalment, s'ha adscrit a l'Oficina una part d'un immoble titularitat de la Conselleria d'Hisenda al costat del Parlament, un entresòl de 40 m2 que permetrà situar els primers efectius de manera provisional.

IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA D'ALERTES, PRIORITAT PER 2019

D'altra banda, la Memòria perfila com una de les actuacions prioritàries per 2019 la implantació d'un sistema d'alertes per la detecció primerenca d'irregularitats i males pràctiques, que comptaria amb un procediment automatitzat de detecció i una eina d'anàlisi dinàmica de dades. Es tracta d'un sistema en el qual també participen altres administracions públiques, entre elles la Generalitat Valenciana, "que ho lidera i impulsa".

També està pendent de finalitzar la implantació tecnològica d'una bústia de denúncies anònimes, pel que es va signar un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona per aprofitar els seus coneixements -ja que el consistori català té des de fa diversos anys una bústia ètica i de bon govern-.