L'Oficina Antidesahucios de Palma tramita prop de 2.700 expedients i frena 1.455 desallotjaments des de 2015

Publicado 19/2/2019 13:18:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'Oficina Antidesnonaments de Cort ha tramitat des de 2015 un total de 2.728 expedients que han aconseguit frenar 1.455 desallotjaments, sent Pedro Garau, La Soledat i Son Gotleu les zones de la ciutat on més actuat aquesta oficina.

El regidor d'Urbanisme de Cort, José Hila, ha explicat que del total de desnonaments frenats, 123 s'han convertit en lloguers socials, en 80 casos s'ha frenat el deute i en 649 casos s'ha aconseguit una mediació directa amb les entitats bancàries.

Segons Cort, pel que fa als desnonaments amb data de llançament, s'han parat 553 de 813 expedients de lloguer, la qual cosa suposa un 68 per cent d'efectivitat. Pel que fa als hipotecaris, dels 210 expedients afectats per aquest cas s'han parat o ajornat 168, un 80 per cent.

La majoria de les persones que han utilitzat l'Oficina antidesnonaments són parelles amb fills (36 per cent), mares o pares sols amb fills (22 per cent) i persones soles (16 per cent).

Hila ha explicat que l'accés a l'habitatge és un dret constitucional i que l'Oficina es va crear en aquesta legislatura per a aquells casos en què la mediació amb la propietat o l'entitat fos necessària. "Els poders públics compten amb una política pública de salut o d'educació, és necessària una política pública d'habitatge", ha explicat el regidor.

El regidor ha fet una crida a la població i ha explicat que en cas de necessitar la mediació de l'Ajuntament aquesta és molt més efectiva si el particular es posa en contacte amb l'Oficina abans que hi hagi una data prevista per al desallotjament.

Hila ha recordat que l'engegada de l'oficina ha estat una de les directrius de la legislatura vigent i ha dit que "dubta" de la seva continuació en cas que el PP guanyi les eleccions.