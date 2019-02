L'Orquestra Simfònica de Balears arriba als 780 abonats aquesta temporada

Publicado 1/2/2019 17:23:01 CET

La conselleria de Cultura, Participació i Esports ha informat aquest divendres de l'augment del nombre d'abonats a la Fundació Orquestra Simfònica de Balears (OSIB) durant la temporada 2018/2019, en la qual s'ha arribat als 780 abonats.

En un comunicat, la cartera dirigida per Fanny Tur ha detallat que l'augment d'abonats a l'OSIB s'emmarca en "una sèrie d'accions i mesures" contemplades en el Pla de Cultura de Balears. Així, ha concretat que la xifra d'abonats es distribueix entre l'Auditorium de Palma, el cicle 'Grans Veus' al Palau de Congressos, el Festival de Bellver i l'Auditori de Manacor.

En aquest sentit, la Conselleria ha destacat l'augment d'abonats de l'Auditorium de Palma, arribant als 458 enfront dels 350 de l'any passat; i els 78 abonats al Cicle d'Estius Simfònics, enfront dels 44 del passat any.

D'altra banda, l'OSIB ha atribuït l'augment dels abonats a "l'acurada programació de luxe" de l'OSIB i ha citat les obres de L. Bernstein, J. Haydn, C. Mctee, J. Brahsm, R. Strauss, entre uns altres; la presència de solistes "de primer nivell", com Khatia Buniatishvili, Yevgeny Subdin o Francisco Fullana, entre uns altres; i la presència de directors convidats com Leonard Slatkin, Leopold Hager, Álvaro Albiach, Jonathan Cohen o Sergio Alapont.

Així mateix, la Fundació ha recordat que durant aquesta temporada s'han ofert tres tipus d'abonaments que s'han sumat al tradicional abonament del Festival Bellver. Així, el primer abonament consta d'un total de 15 concerts en l'Auditorium de Palma; el segon, per al cicle de "Grans Veus" en el Palau de Congressos de Palma; i, finalment, un tercer abonament amb 6 concerts a l'Auditori de Manacor.

PLA DE CULTURA

D'altra banda, la Conselleria ha remarcat que "un dels principals objectius del Pla de Cultura és apropar la Simfònica a nous públics" una idea que, d'acord a l'OSIB, "passa per realitzar concerts de càmera, familiars, escolars, simfojoves i socials" i que, aquest any, ha tingut una audiència de 6.000.

En la mateixa línia, l'OSIB ha apuntat que tenen com prioritat "arribar al màxim nombre de territoris" i ha explicat que s'han realitzat concerts a Manacor, Palau de Congressos de Palma i Auditorium de Palma, així com a Eivissa i Menorca i en diversos festivals de la 'part forana' com Pollença, Campanet o Santanyí.

Finalment, han recordat que totes les accions s'emmarquen en el Pla de Cultura de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.