Losa pren possessió del seu càrrec i afirma que hi ha expedients d'ajudes esportives de fa dos anys no iniciats

Publicado 16/7/2019 13:26:18 CET

El conseller no electe Salvador Losa pren possessió del seu càrrec al Consell d'Eivissa

El conseller no electe Salvador Losa pren possessió del seu càrrec al Consell d'Eivissa CONSELL DE IBIZA

EIVISSA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller no electe Salvador Losa ha jurat aquest dimarts el seu càrrec en el Consell d'Eivissa i ha assegurat que comença amb il·lusió" aquesta etapa que deu "al seu president, al seu partit i a tota l'Illa", explicant que hi ha expedients d'ajudes esportives de fa dos anys no iniciats.

El president Vicent Marí ha participat en l'acte, així com la resta de consellers, representants de PSOE i Unides Podem i altres autoritats, segons ha informat el Consell Insular.

Marí ha desitjat a Llosa "sort i encerts" a l'hora de dirigir la Conselleria d'Esports i Joventut i li ha recordat que en l'objectiu de treballar en benefici dels eivissencos "l'equip de govern sempre estarà al seu costat".

A més, s'ha dirigit l'oposició per aconseguir "consens en qüestions que, manifestament, siguin positives per a la Illa".

Losa ha reconegut que porten dies treballant i mirant com estan els diferents departaments perquè vénen a "impulsar projectes nous, però abans han de resoldre's els antics".

"Els expedients d'ajudes esportives de fa dos anys no estan iniciats i això implica molt treball", ha afegit. En matèria de Joventut, segons ha reconegut, s'han trobat amb un departament al que han de "donar un impuls".