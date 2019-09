Mae de la Concha assegura que en Podem Balears s'acull "a qualsevol que vulgui aportar", també als crítics

Publicado 9/9/2019 16:39:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Set. (EUROPA PRESS) -

La secretària general de Podem a Balears, Mae de la Concha, ha assegurat aquest dilluns que en la formació s'acull "a qualsevol que vulgui aportar", "també des d'un punt de vista crític".

Així s'ha expressat De la Concha durant una roda de premsa, preguntada per l'entrevista a l'exdiputada Laura Camargo publicada pel diari 'Última Hora', en la qual l'antiga portaveu adjunta de Podem avança que pensa dimitir i refereix descontent entre els Anticapitalistes dins del partit.

De la Concha ha defensat que Podem "es va formar amb moltíssima gent molt diversa i molt variada" i, en la seva opinió, "això va ser part del seu èxit". En aquest sentit, ha apuntat que dins del partit "hi havia i hi ha diferents corrents" i fins i tot "gent que venia de partits que ja existien com a tals".

Així, la secretària general ha manifestat que veu "legítim" que "qualsevol d'aquests grups prengui un camí que considera necessari", i que creu en la "llibertat d'expressió", però ha insistit que a Podem "es fa lloc a qualsevol que vulgui aportar".

Pel que fa a les crítiques de Camargo cap al Consell Ciutadà Autonòmic (CCA) -que l'exdiputada ha qualificat "d'òrgan florer"-, Mae de la Concha ha argumentat que en l'última reunió del CCA es va acordar "impulsar immediatament la declaració d'emergència climàtica". "Crec que no és una decisió menor, va haver-hi un debat abundant i fluït entre les persones que hi van assistir", ha dit la secretària general, que ha postil·lat que "per aportar, el primer és assistir".

POLÍTIQUES SOCIALS I CANVI CLIMÀTIC

En la roda de premsa, Mae de la Concha ha explicat al costat de la portaveu adjunta, Esperança Sans, les línies polítiques que seguirà el Grup Parlamentari Unides Podem en aquest nou curs legislatiu. Segons ha indicat, se centraran en la lluita contra el canvi climàtic "com a eix transversal de totes les polítiques socials", com a habitatge, mobilitat i canvi de model productiu.

En aquest context, De la Concha ha assenyalat que el fet que, després de les negociacions amb PSIB i MÉS, Podem dirigeixi les Conselleries d'Agricultura i de Transició Energètica és "una declaració d'intencions".

La secretària general ha avançat que treballaran per la construcció d'habitatges protegits, el desplegament de la Llei d'Habitatge, la lluita contra la precarietat laboral, l'educació en l'etapa 0-3 anys i la millora del transport públic, entre altres eixos.

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Per la seva banda, Esperança Sans ha repassat diverses proposicions no de llei (PNL) presentades al costat dels socis del 'Pacte', una d'elles en la qual es reivindica la declaració d'emergència climàtica, i una altra en la qual es demana que Avantprojecte de la Llei de Mobilitat Sostenible declari la mobilitat com a "dret de la ciutadania".

Així mateix, De la Concha ha criticat la PNL presentada pel PP sobre habitatge, ja que, segons la dirigent de Podem, el PP "mai ha estat capaç de relacionar els conceptes d'habitatge i llar o drets socials, i sempre ho ha relacionat amb especulació o lucre".