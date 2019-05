El Mallorca Live Festival celebra aquest dimecres i dijous les jornades professionals MLF PRO 2019

Publicado 7/5/2019 18:25:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

El Mallorca Live Festival celebrarà aquest dimecres i dijous el MLF PRO 19, unes jornades professionals en les quals experts de la indústria musical internacional, nacional i local participaran en conferències, taules rodones i xerrades i acudiran a concerts d'alguns grups seleccionats pel festival.

En un comunicat, l'organització ha explicat que la Fundació Miró Mallorca acollirà les activitats durant els dos dies i que el dijous a la nit es traslladaran al Novo Cafè Lisboa, en Santa Catalina, on actuaran Novio Caballo, The Wheels, Yawners i el DJ Alec Sun.

Les xerrades del MLF PRO 19 tractaran qüestions com la contractació d'artistes en els festivals de música, els reptes i el futur de la indústria musical, l'estat actual de la música electrònica, la relació entre sostenibilitat i música i l'emprenedoria.

Així mateix, l'esdeveniment comptarà amb actuacions d'algunes de les bandes "amb major projecció de la illa", seleccionades per a aquesta ocasió per la Fira B!, el mercat professional de música i arts escèniques de Balears organitzat per la Conselleria de Cultura. Són Jansky, The Prussians, Da Souza, Go Cactus i Maico.

PARTICIPANTS I COL·LABORADORS

Entre els participants de l'esdeveniment es troben persones com l'agent de J Balvin i Rosalía, Carlos Abreu; el cofundador i director d'Estèreo Pícnic, Sergio Pabón; el fundador de l'Exit Festival de Servia, Ivan Milivojev; el cofundador del Soroll Fest de Chicago, Eduardo Calvillo; el confundador del Festival Pete the Monkey, Rob Dumas; la directora de Rox Xou Entertainment Mèxic, Norma Gasca; i Zhan Ran, de l'International Business of Modern Sky.

En representació de la indústria musical espanyola intervindran en el MLF PRO, entre uns altres, Christophe Cassan, del festival Cruïlla; Javier Ajenjo, de Sonorama; Ana Gómez, de Live Nation; Miguel Ángel García, de Toll; Mar Roig, de Sala El Sol; i Patricia Hermida, d'International Music Managers Forum (IMMF).

També assistiran els mallorquins Miki Jaume, de Trui; Juan Santaner, d'Indústries Bela; Albert Petit, de Pink Tiramisu; Xavier Barceló, de Fira B! i la directora general de Cultura de l'Ajuntament de Palma, Marta Ferré.

Les jornades expliquen també amb la col·laboració de l'Agència d'Estratègia Turística de Balears, Estel Damm, Air Europa, Royal Bliss, l'Ajuntament de Calvià, el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca i la Fundació Mallorca Turisme.