Mallorca tindrà 25 noves llicències de VTC temporals durant aquest estiu

El Consell de Govern en funcions ha aprovat aquest divendres el Decret que autoritza la concessió de 25 noves llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) de caràcter temporal per a aquest estiu a Mallorca, a causa "de l'augment de demanda" que es produeix durant aquesta temporada turística.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern en funcions, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiu, qui ha afegit que s'aprova "pocs mesos després" de l'entrada en vigor del decret de febrer que fixa les condicions d'explotació i control de l'activitat i que va ser fruit d'un acord entre el sector del taxi, els VTC i l'Executiu autonòmic.

Costa ha afegit que la regulació dels VTC que operaran exclusivament durant l'estiu és "un instrument més de lluita contra l'intrusisme en el sector", ja que reforça l'oferta legal i la dimensiona, "de manera que pugui atendre la demanda real existent".

Cal recordar que aquestes noves llicències s'incorporen a la flota permanent de VTC de Mallorca --amb 155 autoritzacions-- i, per tant, comptaran amb 25 vehicles més des del mes de juny fins al 30 de setembre.

En relació a les altres illes, "són els Consells insulars, que tenen transferida la competència en matèria de transports, els que podrien acordar l'autorització dels VTC temporals".

S'APLICARAN CRITERIS DE PROTECCIÓ AMBIENTAL

Les sol·licituds d'autorització es poden presentar a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes (BOIB) del Decret, "que es produirà de forma immediata", i en el cas que es presentin més de 25 peticions, "es limitarà l'adjudicació a una per sol·licitant i també s'aplicaran criteris de protecció mediambiental".

"Així, es prioritzaran els cotxes elèctrics, híbrids i de gas natural, que rebran més puntuació que els de gasolina. No s'atorguen punts als vehicles dièsel", ha explicat Costa.

Segons ha recordat Costa, la regulació general aprovada al febrer --que també d'aplicació als VTC temporals-- determina que s'ha d'obtenir una autorització per cada vehicle i aquesta tindrà una vigència de sis mesos, que les empreses sol·licitants han d'acreditar que compten amb autorització per a actuar com a transportistes i que només poden prestar serveis contractats amb un mínim de trenta minuts d'antelació, entre altres.