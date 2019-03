Manresa creu que és "una anomalia" que els serveis d'informatius d'IB3 estiguin externalitzats

Publicado 21/3/2019 17:21:05 CET

Els informatius compten amb subcontractes des que va néixer l'ens públic fa 13 anys

PALMA DE MALLORCA, 21 Març (EUROPA PRESS) -

El director de general d'IB3, Andreu Manresa, ha manifestat que és "una anomalia" que els serveis informatius d'IB3 estiguin externalitzats, però que la decisió de revertir aquest procés i contractar personal directament des de l'ens és una decisió "política, financera i mercantil".

Manresa ha fet aquestes declaracions en una comissió de control de l'ens públic celebrada aquest dijous en el Parlament balear en ser preguntat per les conclusions de l'informe d'internalització dels treballadors de la radiotelevisió pública presentat per IB3 fa un mes. No obstant això, ha afegit que aquesta situació és "heretada", ja que els serveis informatius compten amb subcontractes des que va néixer l'ens públic fa 13 anys.

El director d'IB3 ha dit que amb l'estudi de 'Price Waterhouse & Cooper' ha "resolt una situació que no s'havia resolt fins ara", ja que amb ell s'ha pogut fer una radiografia de la solució actual de la plantilla. A més, ha afegit que si es "va dilatar" o "va allargar" va ser perquè "no solament s'havien de recaptar dades de l'ens públic" sinó que aquesta implicava també extreure informació d'empreses privades.

En resposta a la diputada 'popular' María José Ribas, que li ha incriminat "no haver complert els objectius" de donar sortida a la situació dels treballadors d'informatius, Manresa ha dit que les solucions que es plantegen "són camins oberts" i no "vies d'una única direcció".

En concret, Manresa ha plantejat que les solucions estan entre la resolució de la situació de la plantilla per via judicial o la directa internalització de la plantilla, encara que això suposaria "crear una societat mercantil". "Que IB3 internalitzi els treballadors de Liquid Media seria una altra solució, però cal tenir en compte que són decisions complicades, ja que aquestes empreses pertanyen a grups molt grans internacionals", ha expressat el director.

Cal recordar que el passat 21 de febrer, en una comissió de control sobre la radiotelevisió pública, Andreu Manresa va exposar que la internalització de la plantilla suposaria "un cost de personal de 14,3 milions d'euros", 2,4 milions més del que suposa el cost actual.

En resposta al diputat de Podem Alberto Jarabo, que li ha preguntat per les condicions salarials dels treballadors de l'ens, Manresa ha dit que és conscient de la situació de "sous baixos", encara que creu que les partides que reben tècnics i redactors són "dignes" si es comparen amb els sous de la professió en l'àmbit estatal.

Manresa, que ha recalcat en diverses ocasions la seva condició de periodista "i no de polític" durant la comissió, ha expressat que "el que no pot passar és que hi hagi gent exclosa per la seva relació amb algun partit polític" en referència a "el que va passar en altres legislatures". Finalment, ha afegit que "no hi ha cap treballador que pugui dir que no se li ha escoltat".