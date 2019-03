Marí Bosó critica el "postureo" del PSOE i Podem en relació a la Llei de Capitalitat d'Eivissa

Publicado 7/3/2019 18:03:22 CET

EIVISSA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a l'Ajuntament d'Eivissa, José Vicente Marí Bosó, ha criticat aquest dijous el "postureo" de l'alcalde de la ciutat, Rafael Ruiz, i del candidat de Podem al Consistori, Aitor Morrás, en relació a la Llei de la Capitalitat d'Eivissa.

Segons el 'popular', tant Ruiz com Morrás han de decidir si volen per Eivissa el "millor finançament que proposa el Partit Popular" o "simplement van plantejar-ho com una foto electoral".

Marí Bosó ha assenyalat que el PP ha defensat sempre el mateix: un import de set milions de finançament i un percentatge d'inversions reals del Govern i Consell.

Segons Marí Bosó, l'alcalde ha acceptat un menor finançament, sense percentatges d'inversió territorializada, i només assegura cinc milions d'euros durant quatre anys perquè accepta "submissament" que el Govern pugui fer un altre informe econòmic sense conèixer l'import dels costos a establir.

El candidat del PP a l'Alcaldia ha assegurat que "no suposa un problema que s'introdueixi una disposició addicional que diu que es farà una Llei del Parlament sobre la Reserva de la Biosfera de Menorca. No afecta en res dir que el Parlament farà una Llei i més si es té en compte que a això es van comprometre PSOE i Podem als acords pel canvi".

"Va ser el seu compromís per a aquesta legislatura que no han complert i el lògic és que es digui que es complirà, encara que ja per la seva deixadesa hagi de ser en la propera legislatura", ha insistit.

Marí Bosó ha lamentat que PSOE i Podem al Parlament hagin rebutjat el "millor finançament per a Eivissa que proposa el PP" i que resulta d'un estudi econòmic del propi Ajuntament.

"El que han de fer és deixar de marejar la perdiu i explicar per què no volen per Eivissa millor finançament i percentatges d'inversió territorializada als pressupostos del Govern i del Consell perquè el PP està compromès amb un millor règim especial per a Eivissa i no amb el joc del 'trile' de Ruiz i de la presidenta del Govern, Francina Armengol", ha conclòs.