Marratxí destaca la seva menor càrrega fiscal després d'haver "aconseguit sanejar totalment" un deute de 12 milions

El regidor d'Economia de l'Ajuntament de Marratxí, Miquel Cabot, ha destacat aquest dijous que són el municipi amb menor càrrega fiscal sobre els veïns, entre les localitats amb més de 20.000 habitants de les Illes, després d'haver "aconseguit sanejar totalment" el deute de 12 milions que segons ha assegurat, es van trobar en arribar al govern.

En una nota de premsa, el consistori s'ha fet ressò de les dades de la Memòria 2017 del Consell Econòmic i Social (CES) de Balears, que situen la càrrega fiscal de Marratxí en una mitjana de 7.146,56 euros per habitant l'any 2017.

Així, Marratxí es posiciona per sota de municipis com Alcúdia (7.877 euros), Calvià (7.849 euros), Eivissa (7.455 euros), Maó (7.424 euros), Ciutadella (7.419 euros), Llucmajor (7.417 euros), Palma (7.307 euros), Manacor (7.203 euros) o Inca (7.202 euros). En el conjunt dels 67 municipis de les Illes, Marratxí seria el dissetè amb la menor càrrega fiscal.

L'alcalde, Joan Francesc Canyelles, ha subratllat que el seu objectiu en iniciar la legislatura "va ser aconseguir l'estabilitat pressupostària". Per la seva banda, Cabot ha explicat que la reducció del deute ha permès rebaixar la càrrega fiscal, i que esperen millorar en els resultats de 2017 per la rebaixa del 6 per cent de l'Impost sobre Béns Immobles.

Finalment, el regidor també ha ressaltat que la tendència de la càrrega impositiva a Marratxí és decreixent, "la qual cosa implica que els 'marratxiners' puguin tenir més capacitat en les seves economies familiars".