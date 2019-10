Más País Balears considera que la sentència "dificulta" les relacions entre "Catalunya i la resta d'Espanya"

Publicado 14/10/2019 17:49:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Més País Balears ha manifestat aquest dilluns que la sentència del procés "només ha servit per dificultar, encara més, les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya".

En un comunicat, han explicat que des de la formació es respecta "la separació de poders", però defensen que "l'única solució a la situació és per la via política".

Així, assenyalen que "hi ha una fractura greu entre Catalunya i la resta d'Espanya" i consideren que "l'única manera de reparar-la és aconseguir un acord entre ambdues parts".

D'aquesta manera, asseguren que "cal recosir Espanya" i, per això cal "renovar un acord per a un futur comú entre Catalunya i Espanya". "S'han de repassar tots els elements que té l'Estat per intentar aconseguir-ho", han assenyalat.