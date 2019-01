Medi Ambient amplia les ZEPA de Balears en més d'11.000 hectàrees i inclou Sa Marina de Llucmajor

Publicado 17/1/2019 11:54:33 CET

La Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca ha anunciat aquest dijous l'ampliació de les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) en més d'11.700 hectàrees que protegiran 51 espècies diferents en 11 zones de protecció -vuit a Mallorca, dues a Eivissa i una a Formentera- entre les quals s'inclou l'ampliació en 4.000 hectàrees de la ZEPA de Sa Marina de Llucmajor.

En roda de premsa, el conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, ha destacat la importància de "garantir" les activitats agràries perquè, afirma, "són un factor determinant que garanteix la presència d'aus en aquestes zones". A més, ha insistit que a "Balears hi ha unes 15.000 hectàrees ZEPA en les quals la caça no s'ha vist afectada", en al·lusió a les crítiques dels últims dies per part del col·lectiu de caçadors.