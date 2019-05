Medi ambient demana a la Fiscalia que investigui si el propietari de Cala Varques comet un delicte de desobediència

Publicado 20/5/2019 15:03:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca ha

tramitat a la Fiscalia de les Illes dos expedients administratius relatius al bar il·legal de Cala Varques perquè s'estudiï un possible delicte de desobediència per part del propietari d'aquesta instal·lació.

En un comunicat emès per la Conselleria, s'ha informat que la decisió ha estat presa després que el propietari es negués a desmuntar-la fins a tres ocasions, en virtut de la resolució de conseller del ram, Vicenç Vidal, on s'adoptaven mesures provisionals urgents.

Aquestes mesures consistien en la retirada de les instal·lacions, el cessament de l'activitat de venda de begudes i menjar, així com del dipòsit dels béns mobles associats a aquesta activitat.

En aquest sentit, el document advertia el responsable que s'abstingués de dur a terme la instal·lació de la cantina sense les autoritzacions respectives, "advertint que la desobediència podia donar lloc a la corresponent responsabilitat penal o administrativa".

Agents de medi ambient han aixecat deu actes entre els dies 13 i 27 d'abril on es constata que el bar no ha estat desmuntat i, concretament, en tres d'aquestes es reflecteix que el propietari manifesta explícitament que no el desmuntarà.

L'individu ha al·legat, en diverses ocasions, que la cantina és el seu domicili i, per tant, els agents de medi ambient no poden fer res, atès que passa a ser una competència de la Demarcació de Costes, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica, perquè es tracta del domini públic maritimoterrestre.