Medi Ambient informa els Ajuntaments on se situen les noves Zones d'Especial Protecció per als Ocells

Publicado 20/2/2019 14:18:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha remès una carta als ajuntaments per a informar-los sobre on se situen les Zones d'Especial Protecció per als Ocells (ZEPA) --aprovades pel Consell de Govern del dia 18 de gener-- i en la qual s'ofereix un llistat d'actuacions que no necessitaran informe ambiental.

En un comunicat, s'ha informat que aquest llistat s'ha redactat partint de l'"experiència acumulada" al Servei de Planificació en el Medi natural i inclou una sèrie de projectes i actuacions que, per la tipologia pròpia, s'han exclòs d'afecció en la Xarxa Natura 2000, atès que no comporten cap alteració sobre els hàbitats i les espècies per les quals es van declarar els espais.

Entre les actuacions que no tenen la consideració de projecte a l'efecte de l'avaluació de repercussions ambientals s'inclouen l'activitat cinegètica, els treballs ordinaris per al manteniment de l'explotació agrària, la rehabilitació de bancals i la reparació de basses, piscines, entre altres.

El conseller Vicenç Vidal, ha explicat, aquest dimecres, el contingut de la carta destacant que, d'aquesta manera, la Conselleria "s'avança a la redacció dels plans de gestió d'aquestes ZEPA" i "compleix el compromís de facilitar la tramitació ambiental als consistoris".

Vidal ha fet les declaracions a l'escola CEIP Marina de Llucmajor durant un acte del Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes (Cofib) sobre un exemplar de milana real (Milvus milvus), un ocell que va ser localitzada el passat 6 de desembre en mal estat.

Amb la col·laboració del Grup Balear d'Ornitologia (GOB), l'exemplar estarà identificat amb un emissor terrestre per a poder fer el seguiment de la seva adaptació a la naturalesa.