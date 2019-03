Menorca reactiva el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

Publicado 26/3/2019 16:48:48 CET

L'objectiu del programa --que es va reiniciar al febrer-- és disminuir el nombre de casos nous de càncer de còlon i recte

En 2017, aquesta malaltia va provocar 274 morts a Balears. A més, suposa el càncer més freqüent en els dos sexes

PALMA DE MALLORCA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

La Direcció general de Salut Pública i Participació del Govern ha reactivat el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Menorca, dirigit a persones d'entre 50 i 69 anys que no presenten símptomes ni antecedents d'aquesta malaltia.

Segons han informat des d'aquest departament, l'objectiu del programa --que es va reiniciar al febrer-- és disminuir el nombre de casos nous d'aquesta malaltia, que en el 2017 va provocar 274 morts a Balears i a més suposa el càncer més freqüent considerant els dos sexes, per davant del de pulmó, mama i pròstata.

En concret, el programa proposa la població a la qual es dirigeix, la realització, en primer lloc, d'un test que detecta sang oculta en la femta que es realitza al domicili. Després la mostra s'analitza per determinar si hi ha presència de sang.

'KIT' DE PROVA GRATUÏT

Les persones que compleixin els requisits rebran una carta al seu domicili indicant el procediment per retirar el 'kit' de la prova de forma gratuïta en les farmàcies col·laboradores adherides.

Després d'això, una vegada presa la mostra, es dipositarà en una urna específica al centre de salut. Si el resultat de la prova analitzada és negatiu, cada dos anys la persona serà convidada de nou per realitzar-se la prova.

Per contra, si el resultat és positiu, serà contactada per personal sanitari des de l'Oficina Tècnica del Programa per ser citada en consulta especialitzada. En la majoria dels casos se'ls oferirà la possibilitat de realitzar una colonoscopia.

Segons dades estadístiques, al voltant d'un 8% dels tests de sang oculta en la femta és positiu, i d'aquests, un 5,6% correspon finalment a tumors malignes.

EN EL 70% DELS CASOS ES DETECTEN LESIONS PREMALIGNES

A través dels programes preventius, en el 70% dels casos es pot detectar una lesió premaligna (que encara no és càncer) i es pot eliminar amb un procediment relativament senzill.

Al programa participen diferents actors com són les farmàcies, centres de salut, diferents serveis hospitalaris: digestiu, laboratori i anatomia patològica i l'oficina tècnica de la Direcció general de Salut Pública i Participació.