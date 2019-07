El mercat farmacèutic augmenta un 2,9% al juny a Balears

Publicado 15/7/2019 16:46:51 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mercat farmacèutic ha crescut un 2,9 per cent al juny a Balears respecte al mateix mes de l'any anterior, segons l''Informe Mensual del Mercat de la Farmàcia Espanyola' elaborat per la consultora IQVIA.

A nivell nacional, el mercat ha augmentat en l'últim any un 1,4 per cent en valors i un 0,4 per cent en unitats, si bé en el mes de juny, i en comparació del mateix període de l'any passat, ha decrescut tant en valors (-3,0%) com en unitats (-4,1%).

Balears (2,9%), Andalusia (2,4%), Canàries (2,3%), Madrid (2%), Comunitat Valenciana (1,8%), Castella-la Manxa (1,7%), Castella i Lleó (1,6%), Extremadura (1,3%), Cantàbria (1,3%), Catalunya (1,1%) i Aragó (0,4%), són les comunitats que han experimentat un creixement major en els últims 12 mesos, mentre que Navarra (-1,2%), Astúries (-0,9%), La Rioja (-0,8%), País Basc (-0,6%), Múrcia (-0,3%) i Galícia (-0,1%) les que menys.

Respecte al mercat de medicaments, l'informe ha mostrat que en l'últim any ha crescut un u per cent en valors i un 0,4 per cent en unitats. No obstant això, si s'analitza el mes de juny, s'ha produït un decreixement en unitats del -3,8 per cent i del -3,2 per cent en valors, respecte al mateix mes de l'any anterior.

PROP DE 41 MILIONS MENYS

En valors el mercat disminueix en 41 milions d'euros al juny, a causa de decreixements generalitzats de les diferents ATCs, a excepció dels antidiabètics, antitrombòtics i antiepilèptics. Així mateix, l'informe ha destacat el decreixement de 8,3 milions dels anestèsics locals, a causa del producte 'Versatis' pel qual actualment es requereix visat d'inspecció per a la seva dispensació.

El mercat de 'consumer health' també ha mostrat tendències positives en valors (+2,8%) encara que decreix en unitats (-0,3%). El creixement en valors per als últims 12 mesos ve promogut per l'evolució positiva de tots els subsegments de CH excepte el segment de nutrició, que segueix decreixent (-0,6%).

Mantenint les tendències dels mesos anteriors, el segment OTC segueix sent el que aporta major creixement al mercat de 'consumer health'. Per al mes analitzat (juny), 'consumer health' presenta una evolució negativa tant en valors (-2,2%) com a unitats (-4,3%).

En aquest sentit, el treball ha posat de manifest que les classes amb més aportació al creixement en el mes de juny ho fan de manera més moderada que en 2018, no obstant això, les 10 classes que més aporten al decreixement ho fan restant 4 vegades més que l'any passat.

Finalment, l'informe ha inclòs unes anàlisis del mercat dels productes solars i un altre del mercat dels productes contra els mosquits, tots dos relacionats amb el període estival. Concretament, el mercat de solars ha crescut en unitats un 6,9 per cent i en valors un 3,4 per cent en els 6 primers mesos de l'any 2019, si bé ha registrat una caiguda d'un 10 per cent al juny. Per al mercat de mosquits, s'ha produït un decreixement de 4,9 per cent en valors i 7,9 per cent en unitats en els 6 primers mesos de 2019.