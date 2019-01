El mercat farmacèutic creix en Balears un 2,3%, segons un informe sobre la farmàcia espanyola

Publicado 17/1/2019 18:39:24 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mercat farmacèutic ha presentat un creixement en els últims 12 mesos de 2,2 per cent en valors i de l'1 per cent en unitats, si bé el mes de desembre ha mostrat un decreixement en unitats, en relació a 2017 (-2,3%), encara que ha mostrat un increment del 0,1 per cent en euros, segons es mostra al nou 'Informe Mensual del Mercat de la Farmàcia Espanyola', realitzat per IQVIA. En valors, Balears va créixer un 2,3 per cent.

En relació al mercat de medicaments, i segons els resultats obtinguts en el treball de la consultora, ha crescut en l'acumulat dels últims 12 mesos un 2,2 per cent en valors i 1,2 per cent en unitats, si bé analitzant el mes de desembre, s'observa un decreixement en valors del menys 0,5% i un decreixement més pronunciat en unitats (-2,7%).

Andalusia és la comunitat autònoma amb un major creixement al mercat farmacèutic en valors (3,8%), seguida de Cantàbria (3,3%), Madrid (2,9%), Comunitat Valenciana (2,6%), Balears (2,3%), Castella-la Manxa (2,3%), Catalunya (2%), Castella i Lleó (2%), Illes Canàries (1,8%), La Rioja (1,8%), Aragó (1,4%), Extremadura (1,3%), Galícia (1,1%), País Basc (0,6%) i Múrcia (0,3%). Per contra, les regions que han presentat un descens són Navarra (-0,9%) i Astúries (-0,2%).

Respecte al mercat de 'Consumer Health (CH)', també ha mostrat tendències positives en valors (2,8%), encara que ha decrescut en volum (-0,1%). Així, per al mes analitzat (desembre 2018), CH presenta un decreixement de menys del 4,4 per cent en unitats i una evolució positiva del 0,5 per cent en valors. La tendència del mercat per a aquest mes en unitats és "totalment oposada" a la de l'any passat, desembre 2017 mostrava creixements del 0,5 per cent.

El creixement de CH en valors ve promogut per l'evolució positiva de tots els subsegmentos de CH, excepte el segment de Nutrició, que segueix decreixent (-1,4%). Mantenint les tendències dels mesos anteriors, el segment OTC segueix sent el que aporta major creixement al mercat de CH.

Així mateix, en l'acumulat dels últims 12 mesos, els medicaments genèrics mostren creixements per sobre de les marques tant en unitats com en valors. En aquest sentit, en l'últim any, Castella i Lleó juntament amb Andalusia, Madrid i País Basc són les comunitats que han tingut una major penetració d'aquests fàrmacs, encara que a Castella i Lleó, País Basc, Aragó i Cantàbria el genèric ha perdut quota de mercat enfront de l'any anterior.

Finalment, i respecte al mercat del fred, a l'evolutiu mensual s'ha observat la pujada durant els mesos d'hivern i, produint-se el pic més alt en els mesos de desembre-gener. Aquest desembre passat va ser el més baix dels últims tres anys, situant-se als 11,3 milions d'unitats venudes per al mercat del fred. No obstant això, octubre 2018 va ser l'octubre més alt dels últims 3 anys, la qual cosa va provocar un plànol al gràfic que torna a accelerar-se aquest mes, després d'un novembre menys pronunciat.