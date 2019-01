Més de 120 aspirants es presenten les 16 places de telefonistes del Servei d'Emergències 112 a Balears

Publicado 16/1/2019 17:11:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Gen. (EUROPA PRESS) -

Un total de 126 aspirants s'han examinat a l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) de les proves d'informàtica, mecanografia i test psicotècnico per aconseguir una de les 16 places creades per cobrir les vacants d'operador telefònic del Servei d'Emergències 112 a Balears.

En un comunicat de premsa, la Conselleria d'Hisenda ha informat que els aspirants que superin les proves i obtinguin les millors puntuacions s'incorporaran al servei el mes de març.

Així mateix, en aquesta convocatòria la jornada laboral dels aspirants inclou part del període formatiu, el qual ja serà remunerat.

D'altra banda, la resta d'aspirants formaran part d'un borsí per cobrir les necessitats de personal en el 112 durant el període estival, per fer substitucions per maternitat, excedències, augment temporal de treball o altres causes.