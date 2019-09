Més de 18.000 alumnes de Balears no han pogut començar el curs aquest dimecres per alerta taronja per fortes pluges

Publicado 11/9/2019 17:53:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Més de 18.000 alumnes dels 59 centres escolars situats en la Serra de Tramuntana de Mallorca no han pogut començar avui les classes per l'alerta taronja per fortes pluges i vent, segons ha informat aquest dimecres el Govern.

En total, el curs acadèmic 2019-2020 a Balears comptarà amb un total 170.251 alumnes repartits en alguns dels col·legis i instituts que formen part de la xarxa de centres educatius de la Comunitat Autònoma, la qual cosa suposa un increment de més de 2.200 alumnes respecte al curs passat.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha inaugurat aquest dimecres el curs a l'IES Binissalem, que ha acabat les obres d'ampliació aquest estiu, després d'un període de 12 mesos. S'han instal·lat 12 noves aules, mitjançant una inversió de 2,2 milions d'euros.

En l'acte d'obertura, Armengol ha destacat que aquest nou curs comença amb més professorat dedicat als alumnes que tenen necessitats especials i ha considerat que Balears és, en aquest sentit, "un exemple per a altres territoris a escala estatal".

També ha destacat que des del Govern aposten per "l'equitat" i ha afirmat que segueixen augmentant "les ajudes per a menjadors", amb la incorporació aquest any de l'escola infantil. A més, la presidenta ha insistit que el Govern té la intenció de complir amb el pla d'infraestructures educatives 2016-2023.

A l'obertura del curs a l'IES Binissalem també ha acudit el conseller d'Educació, Martí March, que ha recordat que aquest curs s'incorporen un total de 359 nous professors. Així mateix, també ha afirmat que es reforça l'atenció a la diversitat amb un total de 1.185 docents, dels quals 33 són de nova incorporació.

El conseller ha indicat que s'ha incrementat el nombre d'orientadors als centres de primària i en els Equips d'Orientació Psicopedagògica (EOEP) i Primerenca (EAP). En total, són 170 especialistes. Així, els Equips d'Atenció Primerenca s'han reforçat amb 20 professionals més.

D'altra banda, l'alumnat TEA compta amb una nova Unitat Volant d'Atenció Individualitzada (UVAI) i una altra d'Ajudes Tècniques amb noves funcions d'intervenció i assessorament. El nou curs comptarà amb 293 Auxiliars Tècnics Educatius, 13 més que en el curs passat. El Conseller ha explicat que l'increment de places d'aquests professionals ha estat progressiu i ha passat de les 273 en 2015 fins a arribar a les 293 actuals.

Finalment el Govern ha volgut destacar que des de l'any 2015 la institució ha invertit un total de 70 milions d'euros en infraestructures en el 85 per cent dels centres educatius públics de Balears.