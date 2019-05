Més de 200 professionals exploren a Mallorca les oportunitats que ofereix el cultiu del garrover

Publicado 9/5/2019 16:44:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Maig (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha clausurat aquest dijous la VII Jornada Tècnica EiG 2019 per al Foment i millora del cultiu del garrover, on han participat més de 200 professionals de Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana.

Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca en un comunicat, Vidal ha destacat el paper clau que pot jugar el garrover en el futur del sector primari de les Balears una vegada s'ha constatat que no li afecta el bacteri Xylella fastidiosa.

En aquest sentit, ha destacat que, actualment, l'arxipèlag produeix unes 12.000 tones de garrofes, el 20 per cent de la producció total d'Espanya, principal productor i exportador mundial.

També s'ha recordat la petjada, encara visqui a Mallorca, d'una indústria capdavantera en la producció de polpa i de goma de llavor de garrofa.

La Jornada Tècnica ha estat organitzada per l'Institut d'Investigació i Formació Agrària (Irpaf), organisme depenent de la Conselleria i l'associació Empreses Innovadores de la Garrofes.

Així, s'han tractat donis de les tècniques més recents de cultiu fins a la comercialització i les aplicacions potencials de la polpa i la llavor, tant en la indústria alimentosa com en la cosmètica.

La Jornada conclourà amb una visita en plantacions experimentals de garrovers situades en els municipis de Llucmajor, on es podrà comprovar in situ el comportament agronòmic d'algunes varietats que componen un assaig comparatiu, i de Manacor, on es visitarà una nova plantació experimental de 5.000 arbres.