Més de 40 orientadors de centres participen d'una jornada a l'Institut d'Estudis a Distància de Balears

Publicado 31/5/2019 17:49:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Més de 40 professionals de centres educatius de Balears relacionats amb el procés d'orientació han participat aquest dijous en una jornada a l'Institut d'Estudis a Distància els Illes (Iedib) per a conèixer l'ofereix d'aquest tipus de formació que s'oferirà per al pròxim curs 2019/2020.

Segons ha explicat la Conselleria d'Educació i Universitat, el Iedib ofereix per segon any un model formatiu on l'alumne duu a terme la seva activitat en xarxa i pot disposar d'assessorament presencial en un centri col·laborador.

La Conselleria contínua amb el procés de trasllat de cicles i, concretament, és traslladen quatre cicles formatius. En primer lloc, de la família d'Informàtica és el cas de l'IES Francesc de Borja Moll de Palma, amb el grau mitjà de Sistemes microinformàtics en xarxa, i amb el grau superior d'Administració de sistemes informàtics en xarxa.

Així mateix, de l'IES Josep Maria Llompart de Palma, amb el grau mitjà d'Emergències sanitàries i de l'IES Politècnic, amb el grau mitjà d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

Una altra dels novetats per al pròxim curs, és la incorporació dels estudis d'inglés, alemany i castellà de l'Escola Oficial d'idiomes (EOI) a distància.