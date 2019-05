Més de 400 xofers de l'EMT es formen en matèria d'igualtat

Publicado 24/5/2019 17:38:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

Més de 400 xofers de l'Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT), la qual cosa suposa un 70 per cent de la plantilla, ja s'han format en matèria d'igualtat dins de la campanya 'No, i punt!', impulsada per l'àrea d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics i la de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma.

Segons ha informat Cort en un comunicat, la formació es duu a terme durant el pla d'acollida dels nous conductors, que fins ara han estat 141 --51 en el 2016, 25 en el 2017, 25 en el 2018 i 40 en el 2019--.

També s'han incorporat les accions en els cursos de CAP que s'imparteixen als xofers cada any i que fan uns 100 conductors entre febrer i març.