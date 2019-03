Més de 500 alumnes participen en el lliurament dels premis del concurs de dibuix i redacció del Parlament

Publicado 18/3/2019 17:04:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

Un total de 500 nens i nenes han estat presents en l'acte de lliurament dels premis als guanyadors del XV Concurs de dibuix 'Un Parlament per a tots i totes' així com en el XII Concurs d'Expressió Escrita 'Valors i Parlament' celebrada aquest dilluns en el Conservatori de Música de Balears.

Així ha informat el Parlament en una nota de premsa difosa aquest dilluns en la qual han detallat que a l'entrega han estat presents el president del Parlament, Baltasar Picornell, el vicepresident primer de la Mesa, Vicenç Thomàs, i la secretària primera Joanaina Campomar, així com el conseller d'Educació i Universitat, Martí March, i el director general d'Innovació, Jaume Ribas.

En aquest sentit, Picornell ha assegurat que els objectius dels premis, al quals s'hi han presentat 2.329 dibuixos i 1.354 redaccions, és que els nens "treballin els valors que envolten el Parlament i la democràcia" i ha sostingut que la Càmera autonòmica "no és més que una eina per fer possible el que la societat vol".

PREMIATS

En la categoria 'Illes Balears' de dibuix, el primer premi se l'ha emportat l'alumna del CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri, Maria Capellà Alcover; el segon, l'alumna del Col·legi Luís Vives de Palma, Carmen Agüera García; i el tercer, a l'alumna del CEIP L'Urgell Selena Ezara Tame Marí.

D'altra banda, en la categoria als premis 'Illes Balears' de redacció, el primer premi ha estat para Javier Herrero Torelló, del CEIP Port de Pollença; el segon per Sarita Stanimirova Mincheva, del CC Sant Vicenç de Paül (Palma); i el tercer, per a Sandra Vadell Farrús, del Col·legi Santa Mònica (Palma).

A més, en la categoria 'Mallorca' el primer premi de dibuix l'hi ha portat Laetitia Richelmann, del Queen's College (Palma) mentre que el primer premi de redacció ha estat para Marc Sánchez Alonso, del Col·legi concertat Beata Francinaina Cirer d'Inca.

Finalment, en la categoria 'Especials Illes Balears' s'han atorgat els premis als treballs més originals de redacció a Júlia Amengual Sansó, del CEIP És Cremat (Vilafranca); i de dibuix a Mar Abellán López, del CEIP Marian Aguiló de Palma, mentre que el premi al millor lema ha estat para Enric González Obrador, del CEIP Gabriel Janer Manila (Marratxí).

Així mateix, el Parlament ha recordat que aquest dijous es lliuraran els premis de la categoria 'Eivissa'; l'aquest divendres, els de la cateogría 'Formentera'; i, finalment, el dilluns 25 de març es lliuraran els premis de la categoria 'Menorca'; tots ells actes que se celebren a cadascuna de les illes.