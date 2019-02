Més de 630 alumnes de Balears obtenen l'ESO a centres d'escola per a adults durant el curs 2017-2018

Publicado 20/2/2019 18:22:16 CET

Un total de 631 alumnes han obtingut el títol d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) durant el curs 2017-2018 als diferents Centres d'Educació de Persones Adultes (CEPA) de Balears.

Així ho ha informat aquest dimecres la conselleria d'Educació i Universitat a través d'un comunicat en el qual han detallat que, a més, 327 alumnes s'han beneficiat d'una beca per a Educació Superior para Persones Adultes (ESPA).

A més, la Conselleria ha apuntat que el conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha visitat aquest dimecres el CEIP Mancomunitat des Raiguer al costat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, amb motiu de l'inici del segon quadrimestre al centre, en el qual, segons Educació, s'han titulat 203 alumnes en els últims quatre cursos acadèmics.

Així, la Conselleria ha explicat que manté convenis de col·laboració amb el CEPA Mancomunitat des Raiguer i amb el de Marratxí. A més, ha apuntat que tots dos ofereixen ensenyaments presencials d'ESPA, informàtica i la preparació per a les proves d'accés a la Universitat de les Illes Balears (UIB) així com a graus superiors de FP i cursos de preparació per a les proves de català, anglès i alemany.

CENTRES D'EDUCACIÓ PARA PERSONES ADULTES (CEPA)

La cartera dirigida per Martí March ha concretat que els CEPA ofereixen a les persones adultes la possibilitat d'adquirir, actualitzar, completar o ampliar coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional que permeten aconseguir la titulació bàsica de graduat en ESO.

En aquesta línia, ha subratllat que a Balears exiten 18 centres d'aquest tipus, 14 d'ells a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a les Pitiüses. A més, ha detallat que els CEPA disposen d'aules externes i extensions a municipis per "apropar l'educació a la població adulta".

D'altra banda, la Conselleria ha recordat que les persones entre 18 i 29 anys matriculades en els CEPA de segon, tercer o quart curs d'ESPA es podran beneficiar de les beques per a l'estudi del Programa de Segona Oportunitat dins del marc de col·laboració entre Educació i la conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Així, la Conselleria ha apuntat que les beques, cofinançades pel Fons Social Europeu, consisteixen en ajudes econòmiques de fins el 1.700 euros si se superen els corresponents àmbits i ha subratllat que en l'última convocatòria es van presentar 543 sol·licituds i 327 alumnes van sortir-ne beneficiats.