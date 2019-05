Més de 70 alumnes de secundària de Mallorca reben els guardons com a guanyadors de les Olimpíades Escolars de la UIB

Publicado 30/5/2019 16:41:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

Un total de 71 alumnes de secundària de Mallorca han rebut els guardons com a guanyadors de les Olimpíades Escolars de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i, per la seva banda, els guanyadors d'Eivissa i Formentera rebran els premis el 5 de juny, i els de Menorca, el 7.

Segons han informat des de la UIB, un total de 2.295 alumnes d'instituts les Illes han participat en 21 proves, organitzades entre gener i maig de 2019.

El rector de la UIB, Llorenç Huguet; el conseller d'Educació i Universitat, Martí March; la vicerectora d'Estudiants, Rosa Isabel Rodríguez, i el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, han lliurat els diplomes.

Els premiats han estat distingits en les categories d'anglès, biologia, economia, dibuix artístic i tècnic, filosofia, geografia, física i química, entre d'altres.

Com a novetat, aquest any també s'ha fet l'olimpíada de llengua i literatura castellanes i, així mateix, s'ha recuperat l'olimpíada d'alemany com a segona llengua estrangera.