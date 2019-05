Més de 800 alumnes de nou col·legis participaran aquest divendres en la XIX Festa d'Educació Viària de Marratxí

Publicado 29/5/2019 14:20:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Més de 800 alumnes de nou col·legis participaran aquest divendres, 31 de maig, entre les 09.30 i les 13.00 hores, en la XIX Festa d'Educació Viària, que se celebrarà a la plaça de Sa Cabana i carrers adjacents.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, l'esdeveniment comptarà amb la participació de 820 alumnes d'educació infantil, de primer i segon de primària i d'educació especial.

Des de la institució han anunciat que es tracta de "la gran festa de clausura" del programa formatiu que en aquesta matèria la Policia Local duu a terme en els centres formatius del municipi. Aquest any, aquesta formació ha arribat a més de 5.000 alumnes.

La Diada d'aquest any manté l'estructura habitual d'altres anys, però també tindrà lloc per a novetats significatives. És el cas, per exemple, del taller que vincula el fang i l'educació viària.

També destaca l'exposició, amb panells informatius, 'Els orígens de l'educació viària a Mallorca', a càrrec de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Finalment, i com de costum, hi haurà mostra de vehicles policials i d'emergència, parcs infantils de trànsit, castells inflables, animació musical i exhibició de la unitat canina de la Policia Nacional, programada a partir de les 10.30 hores.