MÉS acusa PP i Cs d'utilitzar el feminisme per "blanquejar" la seva ideologia i critica que vulguin fer-ho "excloent"

Publicado 4/3/2019 11:47:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha acusat aquest dilluns a PP i Cs "d'utilitzar el feminisme com a instrument per blanquejar la seva ideologia" i ha criticat el concepte "que ha posat de moda Cs" de "feminisme liberal" perquè, al seu parer, "és una contradicció demanar que el feminisme sigui excloent".

"El feminisme ha de ser integrador de totes les dones de tots els àmbits i totes les posicions", ha explicat en roda de premsa, al que ha afegit que els membres de MÉS participaran en la vaga feminista d'aquest divendres per "aconseguir aquesta igualtat".

Així mateix, ha confiat que la vaga serà "un èxit" i suposarà "un crit" que s'escoltarà "no solament a Mallorca", sinó també a "Balears, Espanya i a nivell internacional".

En aquesta línia, ha explicat que en el ple del dimarts es debatrà una Proposició No de Llei (PNL) presentada per MÉS en la qual es demana la reforma del Codi Penal per delictes contra la llibertat sexual perquè, segons ha defensat, "és necessari unificar la concepció de totes les agressions sexistes i no fer diferenciació entre abusos i agressions".

D'aquesta manera, ha recordat que el Govern de Mariano Rajoy va convocar una comissió d'experts per tractar aquesta reforma encara que ha lamentat que aquesta estigués formada solament per homes. "Volem que aquesta comissió sigui paritària de forma indefinida", ha conclòs.