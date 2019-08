MÉS-Estimam Palma critica que la correguda de toros "es realitzarà perquè el Govern estatal vol que es faci"

Publicado 8/8/2019 15:19:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS-Estimam Palma s'ha posicionat en contra que aquest divendres es realitzi una correguda de toros a la ciutat, ja que consideren que "els espectacles on el maltractament animal i els assassinats estiguin presents han de desaparèixer per coherència als principis de benestar animal, que no haurien d'admetre excepcions per motius culturals".

En un comunicat, la formació ha criticat que la correguda "es realitzarà perquè el Govern vol que es faci". "A pesar que el 2015 Palma va ser declarada ciutat antitaurina i que l'any 2016 el Parlament aprovés una llei autonòmica que eliminava la possibilitat de mort, maltractament i sofriment dels toros, el Govern de Rajoy va recórrer la nova llei i el de Sánchez va mantenir aquest recurs", han explicat.

"Aquest 2019, el Tribunal Constitucional, nomenat pel PP i pel PSOE, ha dictaminat que a les corregudes de toros els animals han de ser torturats i assassinats", ha afegit la formació al comunicat.

Amb tot, els ecosobiranistes han assegurat que "continuaran lluitant, conjuntament amb els moviments socials", per acabar amb les corregudes de toros i el maltractament animal.