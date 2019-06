MÉS exigeix pluralitat institucional i més inversió ferroviària, entre altres temes, per a la formació de Govern

MÉS PER MALLORCA - Archivo

Publicado 8/6/2019 18:39:14 CET

La formació ecosobiranista ha estructurat les seves exigències entorn de tres eixos per dur a terme les negociacions

PALMA DE MALLORCA, 8 Juny (EUROPA PRESS) -

El membre de l'Executiva i director de comunicació de la campanya de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha declarat que la seva formació ha explicat a la resta de socis -en referència a Unides Podem i PSIB-PSOE- les mesures que MÉS proposa per la formació de Govern, que es basen entorn de mesures de finançament per a la construcció de la nova depuradora de Palma, noves infraestructures ferroviàries i pluralitat institucional, entre altres temes.

Segons ha informat el director de comunicació de la campanya de la formació, Miquel Gallardo, a Europa Press, MÉS es troba ara a l'espera de "rebre resposta" per veure si finalment es comencen les negociacions per formar Govern.

Gallardo ha explicat que les mesures es basen entorn de tres eixos: reivindicacions a nivell estatal, reivindicacions autonòmiques i pluralitat institucional.

En concret, i respecte a les reivindicacions en l'àmbit estatal, els ecosobiranistes demanen que "si Balears és la tercera comunitat que més aporta a l'Estat espanyol, sigui també la tercera comunitat que rebi més fons".

"En el tema de les depuradores, per exemple, el Govern de Sánchez va paralitzar una inversió de més de deu milions d'euros per a un projecte que no s'ha pogut dur a terme", ha explicat el director de comunicació dels ecosobiranistes, en referència a la construcció de la nova depuradora de Palma.

Per això, des de MÉS demanen que es desbloquegi aquesta inversió perquè el projecte de la construcció de la nova depuradora es pugui dur a terme.

Respecte a les reivindicacions en l'àmbit autonòmic, des de MÉS apunten que "la llista és llarga", però que, bàsicament, les mesures dels ecosobiranistes passen per eliminar el pla sectorial d'autovies i rondes, a més d'exigir un "conveni ferroviari decent".

"En l'últim REB hi ha una clàusula que preveu la inversió de 100 milions d'euros en infraestructura ferroviària un termini de deu anys", un fet que suposaria una inversió de 10 milions de mitjana a l'any i amb els quals MÉS aposta per la construcció ferroviària del tren de Llevant o connectar els municipis d'Alcúdia amb Palma, per exemple.

D'altra banda, així com va avançar Europa Press aquest divendres, des de MÉS-Estimam Palma demanen que es revisi el projecte del tram cinc del segon cinturó, així com "remodelar" el projecte del tram un (el del Coll d'en Rabassa) perquè aquest sigui menys "impactant" i s'adapti a la mobilitat de vianants i usuaris de bicicletes.

Finalment, i respecte a la pluralitat institucional, MÉS demana que dos dels cinc càrrecs institucionals siguin cedits a altres formacions.

"Si sembla que és clar que la presidència del Govern, del Consell de Mallorca i de l'alcaldia de Palma siguin per al PSOE, la nostra formació demana que la presidència del Parlament i el càrrec de senador autonòmic siguin cedits a altres formacions", ha conclòs Gallardo.

Cal recordar que PSIB-PSOE, MÉS i Unides Podem estudiaran aquest cap de setmana un document programàtic de cara a un nou pacte per formar Govern i, si aquest text rep el vistiplau de tots els interlocutors, començaran a parlar de l'organigrama de l'Executiu a partir del dilluns.