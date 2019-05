MÉS fixa com a "prioritat" formar un "pacte d'esquerres" que impulsi una reforma en el sistema de finançament

Publicado 2/5/2019 10:59:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Mallorca al Govern, Miquel Ensenyat, ha marcat aquest dijous com a "prioritat" formar un "pacte d'esquerres" després de les eleccions del 26 de maig per "impulsar una reforma en el sistema de finançament autonòmic" que permeti "afrontar nous reptes".

"El finançament autonòmic és una prioritat perquè si no tenim una comunitat autònoma amb capacitat financera no podrem afrontar reptes en sectors com la Sanitat o l'Educació", ha explicat en roda de premsa.