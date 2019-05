MÉS fixa com a prioritat impulsar "projectes de treball" i no parlar dels càrrecs que ocuparà al Govern

Publicado 27/5/2019 12:46:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha fixat com a prioritat impulsar "projectes de treball" i no parlar de quins càrrecs ocuparà la formació ecosoberanista en un possible pacte amb el PSIB.

"El PSIB ha tret uns molt bons resultats i evidentment li donem l'enhorabona", ha explicat en roda de premsa, al que ha afegit que "l'efecte Sánchez de les eleccions generals" ha influït en els comicis del 26 de maig.

Així mateix, preguntat pels possibles factors que han influït en els resultats de MÉS d'aquestes eleccions, Ensenyat ha remarcat que "pot haver-hi molts factors", entre els quals ha destacat que els mitjans de comunicació han prioritzat a les seves informacions a partits d'àmbit més nacional.

Per part seva, la candidata de MÉS al Consell, Bel Busquets, ha celebrat que "es pugui repetir un govern d'esquerres a Balears", malgrat que els resultats de la formació ecosoberanista en la comunitat mostren certa "feblesa".

"Com a força municipal volem donar l'enhorabona a les majories absolutes que hi ha a diferents municipis, com és Llubí, Esporles, Deià o Santa Maria", ha assenyalat.

Finalment, la número 2 a les llistes al Parlament, Fina Santiago, ha assenyalat que són diversos els factors que han propiciat aquests resultats, entre els quals ha destacat la celebració de les eleccions generals fa un mes amb "la pujada del PSOE".