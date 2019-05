MÉS insisteix en la importància del "comerç de proximitat" per a generar una mobilitat "més sostenible"

MÉS PER MALLORCA

La número 2 de MÉS a l'alcaldia de Palma, Neus Truyol, ha insistit aquest divendres en la importància d'impulsar "el comerç de proximitat" per a "generar una mobilitat més sostenible", així com "llocs de treball de major qualitat".

"Nosaltres creiem que és molt important impulsar polítiques valentes de promoció del comerç de proximitat, a nivell municipal, insular i autonòmic, i a Palma tenim propostes concretes com potenciar el mercat ecològic de Plaça Patins", ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació.

En aquesta línia, ha explicat que el mercat ecològic de Plaça Patins és "el més important d'Espanya" tant pel "nombre de venedors" com per "la freqüència setmanal".

Així mateix, Truyol ha recordat "la paralització de creació de grans superfícies" com és el cas del "gran centre comercial que es projectava a Ses Fontanelles". "Apostem d'una manera clara pel comerç de proximitat perquè generem un teixit empresarial molt més fort", ha afegit.

D'aquesta manera, ha defensat la importància de "impulsar polítiques valentes de promoció d'aquest comerç amb mesures concretes com és, en el cas de Palma, la creació de "tres eixos cívics on es promocioni molt millor el comerç de proximitat i s'ajudi a dinamitzar comercialment els barris".

Finalment, ha assenyalat que una altra de les propostes de la formació a Palma és "potenciar el comerç just i l'economia social i solidària".

Per part seva, el candidat de MÉS per Mallorca al Govern, Miquel Ensenyat, ha demanat als diferents partits que es posicionin a favor d'un model o un altre ja que, segons ha explicat, no poden "posicionar-se a favor del comerç de proximitat" i després "vendre la ciutat a grans superfícies comercials". "Estem a favor d'un model o d'un altre", ha afirmat.