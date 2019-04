Més de miler d'infermeres de Balears poden prescriure medicaments i productes sanitaris des d'aquest dimecres

Publicado 3/4/2019 16:42:27 CET

Més d'un miler d'infermeres de Balears pot prescriure medicaments i productes sanitaris d'ús humà a partir d'aquest dimecres, segons ha confirmat la consellera de Salut, Patricia Gómez, durant la primera sessió formativa al col·lectiu perquè es familiaritzin amb l'aplicació de recepta electrònica.

Així ha informat Salut a través d'una nota de premsa en la qual han detallat que les infermeres podran receptar productes sanitaris d'ús humà com a apòsits, absorbents, material de cures, borses d'ostomia i sondes urinàries o d'alimentació. A més, també podran prescriure medicaments no subjectes a recepta mèdica i medicaments que sí ho estan, prèvia validació de protocols per part del Ministeri de Sanitat, que actualment treballa en la seva elaboració.

Des de la Conselleria han explicat que el sistema s'implantarà en dues fases i seguint un procediment d'acreditació de les professionals, que hauran de demostrar que estan col·legiades i posseeixen una experiència laboral mínima d'un any.

D'aquesta manera, des d'aquest dimecres les infermeres d'atenció primària i de consultes i gabinets hospitalaris ja poden prescriure medicaments, mentre que la resta d'infermeres podran fer-ho en una segona fase que es realitzarà en el mes de juny.

"GUANYAR EN AGILITAT I QUALITAT"

Durant l'acte, al que també han assistit el subdirector de Cures Assistencials del Servei de Salut, Carlos Villafàfila; el gerent de Son Espases, Josep Pomar; i el gerent d'Atenció Primària de Mallorca, Miquel Caldentey; Gómez ha recordat que amb la prescripció infermera el sistema de salut "guanyarà en seguretat i eficiència, agilitat i sobretot en la qualitat" de l'atenció que ofereix als usuaris.

"Aquest col·lectiu té una formació en farmacologia equiparable a la d'altres professionals sanitaris, com a odontòlegs i podòlegs, sí reconeguts com a prescriptores a la Llei 29/ 2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris," ha dit Gómez, qui ha afegit que si bé aquesta reforma ha permès resoldre problemes d'inseguretat jurídica, la "solució més adequada hagués estat modificar la Llei del medicament incorporant a les infermeres com prescriptoras".

PROCEDIMENT D'ACREDITACIÓ

Per la seva banda, Villafàfila ha explicat que s'ha acreditat d'ofici a més d'un miler d'infermeres que fa més d'un any que treballen per al Servei de Salut i ha subratllat que el Govern habilitarà la realització de sol·licituds per a aquells professionals que tinguin més d'un any d'experiència però que no treballin en el Servei de Salut.

Respecte a les infermeres que tinguin menys d'un any d'experiència laboral, Salut ha indicat que podran demanar la seva acreditació després de completar un curs de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB o després d'acumular un any d'experiència. A més, aquest curs s'impartirà en la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB a partir de juny.

La Conselleria ha assenyalat que el Servei de Farmàcia, l'Oficina de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (Otic) i l'Unitat de Desenvolupament de la Història Clínica (Udhic) han treballat per introduir en els sistemes d'informació les adaptacions precises per permetre que les infermeres puguin prescriure mitjançant un certificat digital.

Finalment, Salut ha recordat que s'han programat cinc sessions més de formació perquè el personal infermer es familiaritzi amb el sistema de recepta electrònica a l'Àrea de Salut de Menorca (4 d'abril), l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (8 d'abril), l'Hospital Comarcal d'Inca (10 d'abril), l'Hospital Universitari Són Llàtzer (11 d'abril) i l'Hospital de Manacor (15 d'abril).