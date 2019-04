MÉS per Calvià critica que el consistori treballi amb iniciatives contràries a "la plena participació" de la ciutadania

Publicado 3/4/2019 12:59:40 CET

MÉS per Calvià ha denunciat aquest dimecres que l'Ajuntament de Calvià ha incomplit la moció aprovada el passat mes de juny, presentada a través de la Coalició Esquerra Oberta, de la qual forma part, que obliga el consistori a no col·laborar amb iniciatives que no compleixin la Llei d'accessibilitat i, per tant, no garanteixin la plena participació en aquestes de la ciutadania amb capacitats físiques diferents.

Segons ha informat el partit en un comunicat, el regidor d'Esquerra Oberta de Calvià i membre de MÉS per Calvià, Rafel Sedano, ha explicat que durant l'actual legislatura, en diverses ocasions, s'ha advertit l'equip de Govern que l'Ajuntament col·labora amb iniciatives que no respecten la plena participació de tota la ciutadania de Calvià, pel que fa al compliment de la Llei d'accessibilitat, i discriminen aquelles persones que no poden accedir a alguns espais a causa de la seva discapacitat física.

Així mateix, ha assegurat que "no és la primera vegada que l'Ajuntament participa en l'organització i/o col·labora amb iniciatives que es duen a terme en espais on no es compleix amb la Llei d'accessibilitat, però en el cas de la Mostra de cuines ja porten diverses edicions on se'ls adverteix que hi ha establiments que incompleixen la normativa i, damunt, en aquesta ocasió hi ha una moció aprovada per unanimitat, fet que demostra una manca d'interès i de sensibilitat molt important i ho fa bastant greu".

En aquesta línia, ha afirmat haver localitzat, almenys, mitja dotzena de restaurants que no estan adaptats a la normativa i ha assenyalat que "l'adaptació a l'accessibilitat a bars i restaurants encara està molt verd", al que ha afegit que "hi ha casos molt vistosos, amb escales i rampes impossibles, però també hi ha altres més discrets, amb un sol graó o una vorera que impedeixen l'accés".

Finalment, ha explicat que dijous passat 28 de març, en l'últim ple municipal, van preguntar per aquesta qüestió i, una setmana després, encara no han rebut resposta ni els consta que s'hagi donat cap explicació als membres de la Taula per l'accessibilitat o a les entitats afectades.