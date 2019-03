MÉS per Mallorca diu que el PP "compleix amb les deu característiques per ser considerada una organització criminal"

Publicado 18/3/2019 12:05:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

El diputat de MÉS per Mallorca Miquel Gallardo ha sostingut aquest dilluns que el Partit Popular "compleix amb les deu característiques per ser considerada una organització criminal" en relació a un informe del Grup de Blanqueig de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) que, segons Gallardo, "demostra que hi ha hagut una trama corrupta del PP que ha manejat les Balears durant els últims anys".

Així s'ha expressat Gallardo en una roda de premsa prèvia al ple del Parlament d'aquest dimarts en la qual ha assegurat que ciutadania i partits "haurien de llevar-se la bena i demanar-li explicacions al PP". D'altra banda, la diputada de MÉS per Mallorca en el Parlament Agustina Vilaret ha sostingut que la modificació de la Llei de Consell Escolar de Balears és "important", ja que permet la "transformació" de l'educació i de la societat.