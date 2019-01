MÉS per Mallorca proposa que el substitut de Bauzá sigui "un candidat independent" que defensi "el consens"

Publicado 24/1/2019 13:42:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputat de MÉS per Mallorca, Antoni Reus, ha defensat aquest dijous que el substitut de l'expresident del Govern José Ramón Bauzá, que ha renunciat a la seva acta com a senador del PP per Balears, sigui "un candidat independent" que defensi "el consens amb tots els partits i els interessos dels ciutadans".

Segons ha informat MÉS en un comunicat, Reus ha recordat que encara que segons el Reglament actual de la Càmera correspon al PP proposar el substitut de Bauzá, MÉS "no es planteja recolzar la proposta de senador que puguin proposar" els 'populars'.

En aquesta línia, ha argumentat que la seva formació "no confia en la capacitat d'encert del PP" que, segons ha explicat, "va triar Bauzá després d'haver estat un president nefast per a Balears i que com a senador no ha fet res per defensar els interessos dels illencs a Madrid".

Finalment, ha proposat la modificació de la forma d'elecció dels senadors autonòmics, recollida en el Reglament de la Càmera, per "canviar-la per una més proporcional que permeti triar persones que defensin els interessos de Balears".