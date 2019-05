MÉS per Marratxí es compromet a posar en marxa programes especials d'habitatges compartits i tutelades

Publicado 22/5/2019 13:00:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde i candidat de MÉS per Marratxí a la reelecció, Joan Francesc Canyelles, s'ha compromès aquest dimarts a posar en marxa diferents programes especials d'habitatge amb l'objectiu que la ciutadania de municipi pugui accedir a un habitatge compartit o tutelat.

Segons ha informat el partit en un comunicat, Canyelles també ha anunciat que durant la propera legislatura promocionarà la construcció d'habitatges socials a través de l'Ajuntament de Marratxí amb la col·laboració de l'Ibavi, o bé a través d'iniciatives privades.

L'alcalde de Marratxí també aposta per treballar perquè abans d'iniciar-se un expedient de desnonament es notifiqui a l'Àrea de Serveis Socials perquè aquesta comenci a treballar en el cas i així poder solucionar-ho.

Finalment, el candidat a la reelecció ha apuntat que continuarà amb el projecte d'intervenció amb el col·lectiu 'okupa' per seguir disminuint i prevenint els casos a Marratxí, així com també que potenciarà el servei d'Assessorament Jurídic d'Habitatge per evitar possibles desnonaments i clàusules abusives, així com amb temes relacionats a reduir costos en la factura de la llum.