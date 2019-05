MÉS per Palma presenta un llibre que recull les polítiques impulsades pels 'ajuntaments del canvi'

Publicado 2/5/2019 14:36:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde i candidat a l'alcaldia de MÉS per Palma, Antoni Noguera, ha presentat aquest dijous el llibre 'Ajuntaments pel canvi: menys del que volien, més del que es pensaven'.

Segons ha informat MÉS en un comunicat, també han participat a la presentació del mateix la número dos dels ecosoberanistas, Neus Truyol i el politòleg especialitzat en moviments socials i polítiques públiques, Ricard Vilaregut.

El llibre s'ha presentat en roda de premsa davant l'Oficina Antidesnonaments de Palma i es presentarà durant la tarda d'aquest dijous a la llibreria Lluna de Palma.

"Durant aquests anys de govern, Palma ha format part, per la seva alcaldia i per les polítiques desenvolupades, de les ciutats del canvi com Barcelona, Madrid, Saragossa o València", ha assegurat Truyol, que ha volgut detallar algunes de les mesures desenvolupades durant la legislatura com l'obertura de l'Oficina Antidesnonaments.

També ha assegurat que han acabat amb "la corrupció del govern del PP i s'han impulsat polítiques per millorar el benestar de les persones de Son Banya", a més de "defensar el medi ambient i fer front als quals volen suplantar la sobirania municipal per interessos particulars".

En aquest sentit, Noguera ha assegurat que els ecosoberanistas són "la garantia perquè Palma continuï sent una ciutat del canvi, una ciutat on s'han invertit les prioritats i que ara té com repte convertir-se en una ciutat moderna i europea".

"Seguirem fent front davant aquesta voluntat dels interessos econòmics de suplantar la sobirania municipal, mentre altres partits fan el contrari perquè són els representants d'aquests interessos econòmics al saló de Plens de l'Ajuntament", ha explicat.

En aquesta línia, ha defensat un govern "per a les persones" amb "una autèntica voluntat de canvi per a les ciutats davant aquells que volen dividir-nos".

En aquest sentit, Noguera ha insistit en la necessitat que Palma "continuï formant part d'aquesta xarxa de ciutats com Barcelona, Madrid, Saragossa i València, per continuar amb les polítiques del canvi i afrontar conjuntament els principals problemes compartits".