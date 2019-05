MÉS per Palma realitzarà una residència per a ancians a Son Banya, després del seu desmantellament

Publicado 10/5/2019 12:55:29 CET

MÉS per Mallorca assegura que engegarà 900 places d'atenció a la dependència

PALMA DE MALLORCA, 10 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS a l'alcaldia de Palma, Antoni Noguera, ha assegurat aquest divendres que realitzaran una residència d'ancians a Son Banya, després del seu desmantellament, que està previst al 2021.

Pel seu costat, la número dos de MÉS per Mallorca al Parlament, Fina Santiago, ha assenyalat que la propera legislatura posaran en funcionament 900 places d'atenció a la dependència.

En la presentació de les propostes en matèria de dependència de la formació, Santiago ha detallat que 360 d'aquestes places seran per a residències de gestió pública a Marratxí, a Son Martorell, a Son Dureta i per a diferents instal·lacions municipals

L'encara consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, ha assegurat que els ecosoberanistas treballaran per "reduir el cost del copagament dels centres de dia" i "aprovar un pla de finançament de més de 30 milions d'euros perquè el tercer sector pugui invertir en serveis com a pisos tutelats o noves residències".

D'altra banda Noguera, ha afegit que "l'atenció a les persones és un eix bàsic de les polítiques de MÉS en totes les institucions, especialment a les persones majors, amb dependència o amb discapacitats".

En concret, el candidat de MÉS per Palma-Estimam Palma ha explicat que en el projecte d'una 'Palma Justa' "és imprescindible" seguir apostat "per la cohesió i per la qualitat els serveis públics".

Respecte a la residència de Son Banya, Noguera ha dit tindrà 120 places. "Un lloc on hi havia desigualtat serà, en un futur, un espai d'oportunitats", ha ressaltat.