MÉS i Podem titllen de "estafa democràtica" l'elecció de Toni Fuster com a senador

Publicado 20/2/2019 14:35:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, ha titllat aquest dimecres d'"estafa democràtica" l'elecció de Toni Fuster com a senador de Balears mentre que el diputat de MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, ha afirmat que Fuster és "el primer senador de la història que no agafarà un avió per treballar però sí cobrarà" i han censurat que Fuster "cobrarà gairebé 20.000 euros per no fer res".

Així s'han expressat en roda de premsa als mitjans després de la junta de portaveu del Parlament en la qual la diputada del PSOE, María José Camps, "no s'ha atrevit" a titllar d''estafa' l'elecció de Fuster, ja que "el reglament preveu les substitucions" i "els diners es cobraria igualment". Per la seva banda, el diputat del PP, Juan Manuel Lafuente, ha assegurat que "entén que hi hagi partits pels quals complir la llei sigui una estafa, però el PP compleix la llei i el reglament".