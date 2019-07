MÉS pregunta al Govern central si eliminarà la qualificació de patrimoni cultural per a les corregudes de toros

Publicado 29/7/2019 13:02:59 CET

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, i la regidora de MÉS per Palma, Neus Truyol, davant del Parlament

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha registrat en el Senat una sèrie de preguntes dirigides al Govern d'Espanya, en les quals s'interessa per si té previst eliminar la qualificació de patrimoni cultural immaterial per a les corregudes de toros, entre altres qüestions.

"Si el maltractament animal és un delicte, per què els toros han de ser una excepció?", ha reflexionat el senador. Per a Vidal, la protecció cultural als espectacles taurins és "una ofensa per a altres interessos culturals que tenen aquest reconeixement".

Vidal també ha preguntat en el Senat per què, "si Espanya és un Estat plurinacional", el Govern "s'oposa al fet que un parlament autonòmic decideixi democràticament legislar en coherència amb la seva realitat social", en relació a la coneguda com a 'llei de toros a la balear' que va ser impugnada pel Govern en el Tribunal Constitucional.

Així, Vidal també s'ha interessat per si hi ha prevista "alguna mesura a nivell nacional" per radicar els espectacles i festes populars "basats totalment o parcialment en el maltractament d'animals", i pel tipus de subvencions, aportacions econòmiques i recursos públics destinats des de l'Estat a les activitats taurines. Segons el senador, "com a mínim" l'Estat destina "més de 2,5 milions d'euros" cada any al programa 'Tendido Cero', seguiment de corregudes de toros i promoció de races autòctones.

Igualment, el senador ha recalcat que a Balears no es crien toros de brega pel que els animals que s'utilitzen en aquests espectacles són transportats des de la Península. Segons Vidal, a Espanya s'està "incomplint el reglament europeu" en el transport d'aquests animals, per la qual cosa ha reclamat "explicacions".

El representant de MÉS per Mallorca ha ressaltat que hi ha "majoria progressista en el Senat" i que això "s'ha de notar". Així, ha assenyalat que en funció de la resposta que doni el Govern a aquestes cinc preguntes, MÉS emprendrà accions.

CORREGUDA DE TOROS A PALMA EL 9 D'AGOST

La regidora de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha recordat que en uns dies es compliran dos anys de l'aprovació de la nova Llei de Benestar Animal de Balears, que prohibia el maltractament i la mort del toro en les corregudes de toros. Aquesta normativa va ser recorreguda davant el Tribunal Constitucional i parcialment derogada, de manera que actualment es poden celebrar corregudes de toros a Balears amb mort de l'animal.

En l'exposició de motius en les seves preguntes al Govern, el senador de MÉS avisa que a l'empara d'aquesta derogació parcial, la plaça de Toros de Palma té previst acollir el 9 d'agost una correguda de toros. Per a Vidal, l'"únic responsable" que es permeti la mort del toro en aquest espectacle és "el Govern central".

Per la seva banda, Truyol ha aclarit que la Plaça de Toros de Palma té llicència d'activitats "des de fa moltes dècades" i que l'Ajuntament va rebre la setmana passada la notificació de la celebració de la correguda de toros al costat d'una declaració responsable, "que és el que marca la llei que ha de lliurar una plaça d'aquestes característiques".

En aquest punt, ha explicat la regidora, l'Ajuntament vol realitzar una inspecció conjunta amb el Govern per comprovar que la plaça compleix amb tots els requisits. Cort no té constància que s'hagi fet cap reforma en l'immoble, que també acull altres activitats amb públic com a concerts musicals.