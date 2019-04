Mesquida considera "fonamental" que tots els espanyols tinguin la mateixa cartera de serveis sanitaris

Publicado 2/4/2019 12:37:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista al Congrés per Ciudadanos, Joan Mesquida, s'ha reunit amb afiliats i simpatitzants de l'agrupació d'Inca, Binissalem, Alcúdia i Santa Margalida per transmetre'ls que és "fonamental que tots els espanyols tinguin la mateixa cartera de serveis sanitaris, independentment de la comunitat autònoma en la qual visquin".

Segons ha informat Cs en un comunicat, Mesquida va acudir a aquesta trobada acompanyat de Marc Pérez-Ribas, candidat al Govern, i Beatriz Camiña, candidata al Consell de Mallorca, en el qual va explicar que Cs "s'ha compromès a implantar una targeta sanitària única a tota Espanya si la formació arriba al govern".

"Volem que qualsevol ciutadà espanyol pugui accedir en igualtat de condicions i als mateixos serveis a qualsevol centre sanitari del nostre país. No pot ser que els ciutadans espanyols que es desplacen a altres territoris del país per vacances, treball o qualsevol altre motiu hagin de suportar traves burocràtiques o no puguin accedir a serveis en igualtat de condicions mentre estan al seu país", ha afegit.

Finalment, ha assegurat que "no té sentit que en un país existeixin 17 sistemes de salut diferents, amb 17 carteres de serveis diferents, que només divideixen els ciutadans en categories pel simple fet de residir en una altra comunitat autònoma" i ha subratllat que a Cs defensen "l'Espanya de la igualtat enfront de l'Espanya dels privilegis".