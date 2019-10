Mesquida critica "la lentitud" del Govern en el pagament de les ajudes per les inundacions del Llevant de Mallorca

Publicado 22/10/2019 16:44:36 CET

El diputat de Ciudadanos (Cs) al Congrés per Balears, Joan Mesquida, en la Diputació Permanent

El diputat de Ciudadanos (Cs) al Congrés per Balears, Joan Mesquida, en la Diputació Permanent - CS

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Ciudadanos (Cs) al Congrés per Balears, Joan Mesquida, ha criticat aquest dimarts en la Diputació Permanent "la lentitud" del Govern en el pagament de les ajudes per les inundacions que es van produir l'octubre de 2018 en el Llevant de Mallorca.

No obstant això, Mesquida ha recolzat la convalidació del reial decret pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques. "Volem posar de manifest la insuficiència de les mesures, encara que aplaudim la rapidesa a aprovar aquest reial decret", ha manifestat.

"La riuada va provocar 13 morts i va afectar als municipis d'Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç i Son Servera. Es va produir el 9 d'octubre de 2018, i transcorregut un any, el seu govern encara no ha pagat les ajudes qualificades d'urgents per pal·liar els danys", ha assenyalat Mesquida.

Finalment, Mesquida ha destacat que "des de Cs sempre estaran al costat del Govern per recolzar aquelles decisions o acords que siguin bons per als espanyols".